Ударили БПЛА: бойцы ЦСО "Альфа" уничтожили российскую САУ "Акация" (фото, видео)

Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую технику и нанесли точный удар. В результате чего самоходная артиллерийская установка вспыхнула, а в небо поднялся густой черный дым.

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Об этом сообщил волонтер и активист Сергей Стерненко в Telegram.

Он отметил, что украинским военным удалось поразить военную технику Вооруженных сил Российской Федерации с помощью беспилотного летательного аппарата.

Кроме этого, Стерненко опубликовал видео, на котором спецназовцы заметили вражескую САУ "Акация". После этого беспилотник подлетел ближе к российской технике и сбросил боеприпас. После точного удара произошел взрыв, самоходная артиллерийская установка вспыхнула, а в небо поднялся густой черный дым.

САУ "Акация": что известно

САУ "Акация" — это 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Она определена для уничтожения личного состава, артиллерийский и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Вооружение САУ — 152-мм гаубица Д-22 и 7,62-мм пулемет ПКТ, боекомплект — 40 выстрелов, 1500 патронов. Дальность стрельбы обломочно-фугасным снарядом составляет 18,5 километров, а активно-реактивным — 24 километра.

САУ "Акация" Фото: Минобороны РФ

Напомним, 4 ноября стало известно, что разведчики 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и бригадная артиллерийская группа вместе со смежными подразделениями поразили вражеский ЗРК "Стрела-10", АГС, БМП и минометный расчет. Украинские военные заметили российскую технику в лесопосадке.

6 ноября в Оперативном командовании "Запад" сообщили об уничтожении склада противотанковых мин ВС РФ на Южном направлении. Это удалось сделать с помощью САУ "Гвоздика".