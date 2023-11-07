"Мы заканчиваемся": в ВСУ объяснили, почему необходимо усилить мобилизацию

В ВСУ рассказали, что военные на войне погибают и получают ранения, поэтому есть потребность в том, чтобы "освежить людей на передовой".

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук считает, что фронт нуждается в свежих силах, ведь военные погибают и получают ранения. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.ua.

"Потребность в свежих силах на фронте огромна — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Люди постепенно уходят, госпитали переполнены", — заявил он.

Военный рассказал, что в его подразделении начали увольняться бойцы, которым по 60 лет. Кроме этого, те, кто продолжает воевать, уже уставший, истощенный и с контузиями, поэтому есть потребность в том, чтобы "освежить людей на передовой".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в Украине могут усилить мобилизацию.

"Будут приняты соответствующие решения по усилению мобилизации", — сказал Александр Коваленко.

Однако он не считает, что мобилизовать будут почти всех мужчин. По его мнению, в Украине есть первое количество мужчин, которые непригодны для выполнения функций военнообязанного или защитника Украины, поскольку они являются латентными сепаратистами.

Зато ВСУ нужны мотивированные и патриотически настроенные люди. Коваленко отметил, что люди с улицы могут оказаться агентами российских спецслужб, которых враг мог направить на полигон.

По словам Александра Коваленко, Российская Федерация имеет больший мобилизационный ресурс. Однако задача Украины, кроме мобилизации, заключается в улучшении системы управления ресурсами, техническим обеспечением. Эксперт убежден, что это может создать паритет несмотря на то, что у врага будет количественное преимущество.

Напомним, Фокус писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из-за "сумасшедшего соседа" служить придется всем. Однако бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий считает, что слова "служить или воевать будут все" не совсем справедливы, если смотреть на цифры.

Юрист Мария Звягинцева назвала 13 категорий мужчин, которых могут мобилизовать только по собственному желанию. В частности, такие граждане имеют право на отсрочку от призыва.