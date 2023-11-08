Похищенному россиянами подростку из Мариуполя выдали повестку в армию РФ, – СМИ

По словам адвоката 17-летнего Богдана Ермохина, в России на подростка давят и запугивают из-за намерения вернуться в Украину.

Несовершеннолетнему Богдану Ермохину, которого россияне вывезли из Мариуполя, выдали повестку в армию Российской Федерации. Об этом пишет портал "Ґрати" 7 ноября.

Сообщается, что 17-летний Богдан получил повестку в военный комиссариат Московского региона на 19 декабря 2023 года. В мае 2022 года его и еще 30 детей вывезли из Мариуполя российские военные.

"У меня больше нет сомнений в планах России. Когда Богдану исполнится 18 лет через три недели, он уже будет совершеннолетним, и, скорее всего, его отправят служить в российскую армию", — сказала адвокат подростка и его сестры Екатерина Бобровская.

По словам адвоката, в этом году она отправила обмудсмену РФ Татьяне Москальковой и детскому обмудсмену РФ Марии Львовой-Беловой обращение сестры Богдана— Валерии. Девушка является законным опекуном подростка и хочет вернуть брата в Украину. Сам Богдан на вопрос Москальковой о том, хочет ли он вернуться к сестре, ответил утвердительно.

По данным журналистов, обращение Валерии осталось без ответа. Как отмечает адвокат, в разговоре с сестрой Богдан упоминал о том, что на него давят и запугивают из-за намерения вернуться в Украину.

Так, 28 августа Богдана вызвали к уполномоченной по при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и заставили написать заявление о том, что он желает остаться в РФ до достижения 18 лет. По словам подростка, ему угрожали, что противном случае он окажется в психбольнице.

Адвокат также отметила, что Богдан предпринял несколько попыток вернуться в Украину самостоятельно, однако они не увенчались успехом.

Напомним, 4 апреля уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова рассказала о том, что российские спецслужбы не дали украинскому подростку вернуться в Украину. Мальчика задержали в Беларуси и вернули в "приемную семью".

По данным Центра национального сопротивления от 21 сентября, Россия обещает повышенные выплаты за опекунство над украинскими детьми, чьи родители или родственники находятся на подконтрольной Украине территории.