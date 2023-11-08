"Отдал жизнь за нас": в Латвии простились с добровольцем, погибшим под Лиманом (видео)

Латвийский доброволец Виталий Смирнов решил встать на защиту Украины сразу после начала полномасштабной войны. По словам его матери, он прошел самые тяжелые этапы войны и был удостоен украинской государственной награды.

Во вторник, 7 ноября, в латвийском городе Ливаны состоялись похороны бывшего военнослужащего Национальных вооруженных сил Латвии Виталия Смирнова, который погиб, защищая Украину от агрессии Российской Федерации. Об этом пишет LSM.

По данным портала, жизнь 28-летнего Виталия оборвалась в результате удара российского дрона в Донецкой области, в районе Лимана. Решение встать на защиту Украины в качестве добровольца он принял сразу после начала полномасштабной войны.

По словам эксперта по международным военно-религиозным вопросам НВС Элмарса Плявиньша, перед тем, как отправится в Украину, Виталий сказал матери и близким, что если он не будет воевать, то воевать придется им. Плявиньш отметил, что в Украине латвийский доброволец был ранен, однако после выздоровления вернулся на фронт.

"Виталия всегда буду помнить, как любящего своих товарищей, свою отчизну и своих коллег. И это подтверждение его любви — он отдал жизнь за нас", — сказал командир 35-го пехотного батальона Земессардзе Янис Свилпе.

Как отмечают журналисты, Виталия похоронили радом с его дедом, который был партизаном и сражался против советских оккупантов.

Витаий Смирнов решил встать на защиту Украины сразу после начала полномасштабной войны

Мать погибшего рассказала TV3, что Виталий воевал на самых тяжелых участках фронта и всегда был на передовой, а также получил украинскую государственную награду.

"Он не был наемником. У него была мотивация, он думал о Латвии, чтобы здесь был мир, и когда он уходил, он видел, что там делают русские, как они там все рушат", — сказала мама героя.

Напомним, 4 ноября СМИ сообщили, что под Лиманом Донецкой области погиб доброволец из Латвии. Имя латвийского добровольца не раскрывалось, однако было известно, что его жизнь оборвалась в результате удара российского дрона.

Ранее, 31 августа стало известно о гибели на войне в Украине 22-летнего британского добровольца Сэма Ньюи. Дэн, брат Сэма, подтвердил его гибель. Он, отдав ему дань уважения назвал "исключительным человеком и хорошим солдатом".