Гражданские отказываются эвакуироваться из Авдеевского коксохима, — МВА (карта)

По словам главы администрации Виталия Барабаша, ВС РФ готовы к третьей волне атак, но погодные условия немного не дают применять технику.

С Авдеевского коксохимического завода 7 ноября эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Об этом начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "Суспільному Донбас".

"В единственном уцелевшем хранилище предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации", — отметил чиновник.

Он не видит логики в намерении Вооруженных сил Российской Федерации захватить Авдеевский коксохим, ведь он является своеобразной ловушкой.

"Террикон — это серая зона, где они сейчас бьют артиллерией, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмы, но прорывов нет, воины Сил обороны мужественно защищают позиции", — подчеркнул начальник МВА.

По его мнению, армия РФ готова к третьей волне массированных атак, но погодные условия немного не дают применять технику.

"Почти неделю падал обильный дождь, почвы очень "тяжелые" и техника не едет", — сообщил Виталий Барабаш.

Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Авдеевском направлении

Авдеевка страдает от российских авиаударов, рассказал глава городской администрации Барабаш. Российское командование готовится начать третью атаку, чтобы захватить Авдеевский коксохимический завод. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов и накопление ресурсов на линии боев. По его мнению, ВС РФ начнут третий штурм тогда, когда несколько подсохнет земля после дождей, и это произойдет довольно скоро.

Авдеевка имеет стратегическую ценность для россиян. Ее захват отбросит украинские войска от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для ВС РФ в этом районе. Авдеевка стала мишенью для ВС РФ еще с 2014 года. Как рассказал боец в 109-й бригаде территориальной обороны, это самое жестокое наступление на город за все время войны.

Напомним, аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки. По мнению экспертов, Авдеевка — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.