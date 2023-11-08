Не выжил: в Луганске подорвали экс-начальника "народной милиции ЛНР": фото и детали

Коллаборант Юрий Юров рассказал, что это уже второе покушение на Михаила Филипоненко с февраля 2022 года. Во время первой попытки он не пострадал, а оккупационная администрация в произошедшем обвинила украинскую сторону.

Во временно оккупированном Луганске погиб бывший начальник управления "Народной милиции ЛНР" Михаил Филипоненко. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Луганской области Юрий Юров в своем Telegram-канале 8 ноября.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат "Народного Совета ЛНР", "бывший глава СЦКК ЛНР", бывший начальник управления "Народной милиции ЛНР", человек, стоявший у истоков создания "Народного Ополчения Республики", полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, которой поделился сын погибшего жителя Луганска, взрывное устройство было заложено в транспортное средство Михаила Филипоненко. В результате он получил ранения, которые несовместимы с жизнью и скончался.

Больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

Это уже не первое покушение на коллаборанта, как пишет Юрий Юров. Перед полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины также был взорван автомобиль Михаила Филипоненко, однако обошлось без происшествий. В произошедшем обвинили украинскую сторону.

В Луганске взорвали автомобиль с бывшим начальником "Народной милиции ЛНР" внутри Фото: Скриншот

"21 февраля 2022 года на Михаила Филипоненко уже было совершено покушение. Тогда возле здания "представительства ЛНР в СЦКК" была взорвана его машина. Михаил Юрьевич тогда чудом уцелел, пострадал водитель", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до 2010 года Филипоненко являлся депутатом Ленинского районного совета Луганска от "Партии регионов".

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Алешках взорвали автомобиль с сотрудниками российского ФСБ и военными. По информации журналистов, один оккупант погиб, четверо пострадали, один — в реанимации с тяжелыми ранениями. К произошедшему может иметь отношение СБУ.