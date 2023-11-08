ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли жилые дома на Донбассе: есть жертвы (фото)

По информации правоохранителей, кассетные осколочно-фугасные боеприпасы попали в плотную жилую застройку, рядом с которой не расположены какие-либо военные объекты.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по селу Багатырь Волновахского района Донецкой области. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Фото: don.gp.gov.ua

По информации правоохранителей, происшествие произошло 7 ноября 2023 года в 19:45. Погибли трое мирных жителей.

Фото: don.gp.gov.ua

Кассетные осколочно-фугасные боеприпасы попали в плотную жилую застройку, рядом с которой не расположены какие-либо военные объекты.

Фото: don.gp.gov.ua

"В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов. Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательно-поисковых работ обнаружены тела трех погибших гражданских — это мужчина 58 лет, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед", — говорится в сообщении.

Фото: don.gp.gov.ua

Также в результате обстрела повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля. Прокуроры документируют все военные преступления, совершенные ВС РФ.

Обстрелы городов Украины

7 ноября российские войска обстреляли объект инфраструктуры в районе Кривого Рога. О том, что в Кривом Роге прогремел взрыв, сообщил и мэр города Александр Вилкул.

Ночью на 6 ноября российские войска ударили по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", а также запустили более десятка ударных дронов. В Силах обороны Юга информировали о попадании в центре города. Мощный взрыв в городе прогремел после сигнала воздушной тревоги, посреди улицы в центре города образовалась большая воронка.

6 ноября ВС РФ снова атаковали жилые кварталы Херсона. Один из домов пострадал от действий противника уже не впервые. "По одному из зданий враг ударил уже в третий раз. Повреждены четыре дома, в одном из них обвалилось перекрытие. Только чудом никто не получил серьезных повреждений", — заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. По словам местных жителей, в квартирах вылетели стекла, а взрыв был такой силы, что дома затрясло.

Кроме того, 30 октября ВС РФ обстреляли энергообъекты на Донбассе и Херсонщине. В результате обстрелов в Донецкой области были обесточены шахты и 35 населенных пунктов, а на Херсонщине был поврежден трансформатор, из-за чего свет исчез в 4 населенных пунктах.

Ранее, 14 октября сообщалось, что ВС РФ из "Смерча" обстреляли село Багатир в Донецкой области. По данным правоохранителей, оккупанты выпустили 9 реактивных снарядов калибром 300-мм. От полученных ранений погиб 11-летний мальчик, его 31-летняя мать и младший брат получили многочисленные ранения и были госпитализированы.