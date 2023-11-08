Мобилизация в Украине: что ждет мужчин в 2024 году
Среди главных изменений 2024 года — расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы и полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег".
Украинская власть активно работает над усовершенствованием законодательства по вопросам мобилизации, поэтому в следующем году гражданам следует ожидать серьезных изменений и улучшений в мобилизационных процессах. К чему украинцам стоит готовиться в 2024 году сообщили в материале "Новости.Live".
По информации издания, одним из важнейших изменений следующего года является устранение недостатков в законодательстве Украины, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.
Среди этих пунктов важно отметить следующее:
- расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы;
- максимальное привлечение граждан к военному резерву;
- полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег";
- работа автоматизированной системы контроля и учета подготовки украинцев к прохождению военной службы.
Что касается улучшения мобилизационных процессов, в следующем году будет внедрена инициатива, известная как "практика боевой стажировки", где мобилизованные лица будут направлены в опытные подразделения для получения подготовки.
Электронный реестр "Оберег": что известно
Одной из ключевых инноваций будет полноценное внедрение электронного реестра в 2024 году.
Напомним, согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всему этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Он будет содержать данные обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут вноситься следующие сведения:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
- место жительства и пребывания;
- семейное положение, наличие детей;
- образование, профессия, место работы;
- состояние здоровья;
- служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;
- военно-учетная специальность;
- информация о родителях;
- данные об образовании;
- информация о загранпаспорте;
- сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;
- данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;
- сведения об открытых исполнительных производствах.
Какие преимущества даст реестр:
- позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;
- позволит быстрее идентифицировать лиц, скрывающихся от военкоматов;
- улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
- упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получения льгот для тех, чьи родные погибли в бою
Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.
Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.