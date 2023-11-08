Мобилизация в Украине: что ждет мужчин в 2024 году

Среди главных изменений 2024 года — расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы и полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег".

Украинская власть активно работает над усовершенствованием законодательства по вопросам мобилизации, поэтому в следующем году гражданам следует ожидать серьезных изменений и улучшений в мобилизационных процессах. К чему украинцам стоит готовиться в 2024 году сообщили в материале "Новости.Live".

По информации издания, одним из важнейших изменений следующего года является устранение недостатков в законодательстве Украины, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.

Среди этих пунктов важно отметить следующее:

расширение перечня граждан, которые пригодны к прохождению военной службы;

максимальное привлечение граждан к военному резерву;

полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберег";

работа автоматизированной системы контроля и учета подготовки украинцев к прохождению военной службы.

Что касается улучшения мобилизационных процессов, в следующем году будет внедрена инициатива, известная как "практика боевой стажировки", где мобилизованные лица будут направлены в опытные подразделения для получения подготовки.

Электронный реестр "Оберег": что известно

Одной из ключевых инноваций будет полноценное внедрение электронного реестра в 2024 году.

Напомним, согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всему этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Он будет содержать данные обо всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут вноситься следующие сведения:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение, наличие детей;

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;

военно-учетная специальность;

информация о родителях;

данные об образовании;

информация о загранпаспорте;

сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;

данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

сведения об открытых исполнительных производствах.

Какие преимущества даст реестр:

позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;

позволит быстрее идентифицировать лиц, скрывающихся от военкоматов;

улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;

упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получения льгот для тех, чьи родные погибли в бою

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.