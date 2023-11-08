Украина эвакуировала из Сектора Газа первую группу украинцев, — Зеленский

Кроме своих граждан Украина также помогла вывезти 36 граждан Молдовы. Сейчас, по сообщению президента, эвакуация продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуировала из Сектора Газа первую группу украинцев из 43 человек. Об этом он написал в Х (Twitter).

Отмечается, что граждан Украины эвакуировали в Египет. Там им оказывают необходимую помощь украинские дипломаты. Также президент добавил, что Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией наших граждан", — говорится в сообщении.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа — что известно

12 октября в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что более тысячи украинцев нуждаются в помощи с выездом из Израиля. Также за эвакуацией обратилось около 200 человек из Сектора Газа.

14 октября армия обороны Израиля объявляла о необходимости в эвакуации более миллиона гражданских из Сектора Газа, среди которых более 200 украинцев. Впрочем, за несколько часов до выезда разрешение на эвакуацию было отменено правительством Израиля.

В Египет через пункт пропуска "Рафах" должны были выехать 243 гражданина Украины. По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, разрешение было отозвано Израилем из-за невозможности гарантировать безопасность.

Первый эвакуационный рейс украинцев из Израиля состоялся 14 октября. 207 человек, из которых 63 ребенка, вылетели в Румынию. Еще 155 украинцев должны были эвакуировать 15 октября.

31 октября в МИД Израиля сообщали, что в результате атаки боевиков ХАМАС погибли 25 украинцев, из которых 4 — в Секторе Газа. Всего по состоянию на конец октября в Секторе Газа находилось около 500 украинцев, из которых только 300 обратилось за эвакуацией.

Об эвакуации первой группы граждан Украины 7 ноября сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В частности, разрешение на эвакуацию из Сектора Газа получил 101 украинец, еще 367 человек получили разрешение на эвакуацию из Израиля. Тем временем в посольстве Украины в Египте отмечали, что ситуация является нестабильной и эвакуация продлится несколько дней.

Также 7 ноября резидент Молдовы Майя Санду поблагодарила президентов Украины и Румынии в помощи с эвакуацией 36 молдавских граждан.