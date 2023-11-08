"Российская бронегруппа доатаковалась": ГПСУ и ДШВ уничтожили бронетехнику под Марьинкой (видео)

Аэроразведка ГПСУ обнаружила движение российской бронетехники, после чего артиллерия ДШВ открыла огонь. После удачных ударов техника ВС РФ загоралась и переставали функционировать.

На Марьинском направлении украинские военные уничтожили танк, БМП и панцерник Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Провальный марш-бросок: российская бронегруппа доатаковалась", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что их аэроразведка обнаружила движение бронетехники Вооруженных сил Российской Федерации, после чего артиллерия десантно-штурмовых войск нанесли ей огневое поражение. В результате чего украинцы поразили российский танк и БМП. После артиллерийских ударов панцерник уцелел и пытался вести огонь, приближаясь к украинским позициям. Однако ВСУ ликвидировали и эту бронемашину.

"Украинские защитники натиск выдержали и добавили к предыдущему списку и эту бронемашину", — заявили пограничники.

Кроме этого, в ГПСУ опубликовали видео, на котором видно, как артиллеристы наносят удачные удары по российской военной технике.

"Танк и БМП были ликвидированы, но уцелевший панцерник противника еще пытался вести огонь, приближаясь к позициям", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября волонтер и активист Сергей Стерненко рассказал, что на Купянском направлении бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор", стоимость которого стартует от 25 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью нескольких FPV-дронов.

7 ноября стало известно, что спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" с помощью беспилотника. В частности, украинский дрон подлетел к своей цели и сбросил боеприпас.