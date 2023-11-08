"Не испытывают страха": Bild посетил штаб операторов дронов ВСУ на Донбассе (фоторепортаж)

Журналисты показали штаб подразделения БПЛА Сил обороны Украины. В кадр попал оператор из Германии Арнольд, командир "Курт" и экран, на котором виден результат использования беспилотников.

Подразделение ВСУ, которое руководит дронами для ударов по ВС РФ, обустроило секретный штаб в селе Дружковка в Донецкой области. Отсюда операторы беспилотников ежедневно выезжают на линию фронта, чтобы уничтожать живую силу и технику врага. О деталях действий военных Сил обороны Украины говорится в репортаже издания Bild.

Журналисты Bild пообщались с двумя бойцами подразделения БПЛА ВСУ, которые имеют секретный штаб в Дружковке. Подразделение базируется в доме местного жителя, которому пришлось уехать из-за вторжения РФ. В этом доме целые штабеля дронов заполняют полочки обычного шкафа.

Шкаф с дронами Фото: Instagram / stanislav.krupar

Одним из собеседников журналистов оказался гражданин Германии Арнольд, который в первые дни вторжения РФ приехал из ФРГ в Украину. Мужчина рассказал, как ежедневно выезжает из штаба на позиции ВСУ неподалеку от линии фронта. Специальный дрон-разведчик передает ему координаты будущих целей. После этого направляется дрон, к которому прикреплена взрывчатка для подрыва россиян.

Боец Арнольд из Германии Фото: Instagram / stanislav.krupar Оператор дронов Арнольд Фото: Instagram / stanislav.krupar

Арнольд отметил, что для него подобные действия — "это как работа".

"Утром я заезжаю в окопы, убиваю и уничтожаю — людей или машин — а потом снова еду домой. Я давно не испытывал страха", — сказал мужчина, который родился в Гессене в Германии и имеет двоих детей, причем один из детей — в Украине. Отметим, от Дружковки, где базируется Арнольд, до линии фронта — около 26 км.

На кадрах, обнародованных изданием, несколько целей, по которым ударил немец Арнольд. В частности, можно увидеть российскую БМП-2 и позиции живой силы ВС РФ. Оператор дронов отметил выгодность использования БПЛА для уничтожения российской техники.

"Почему это имеет смысл? Беспилотником за 2000 евро можно эффективно уничтожить танк за 15 миллионов евро", — пояснил мужчина.

В диалог с журналистами вступил также командир Арнольда — командир подразделения с позывным "Курт". Боец показал, как на специальном экране следит за работой операторов дронов. Также показал, какие именно снаряды сбрасывают на российскую технику и живую силу.

"Курт" со снарядом для дрона Фото: Instagram / stanislav.krupar Экран в штабе операторов дронов Фото: Instagram / stanislav.krupar

Журналисты подытожили, что их обеспокоило отношение бойцов к боевым действиям. В частности, отметили, что это для них стало похоже на компьютерную игру:

"Бездушное равнодушие, с которым он говорит об убийствах, вызывает беспокойство" — говорится в статье Bild.

Война в Украине — детали

Отметим, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке издания The Economist от 1 ноября объяснил, что ВСУ и ВС РФ достигли паритета в использовании беспилотников. Также отметил, что Украине нужен технологический прорыв, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта.

Между тем в СМИ проанализировали особенности российских ударных дронов "Ланцет", которые вредят Силам обороны Украины. Эксперты утверждают, что эти устройства действительно имеют особенности, делающие их особенно опасными для контрбатарейной борьбы.

В то же время военный эксперт рассказал об украинских БПЛА, которые беспокоят россиян. По его словам, в Москву долетело около 100 БПЛА, которые сумели проникнуть через российскую систему ПВО. При этом результат использования этих БПЛА превышает расходы, которые понадобились для их запуска.

Напоминаем, в Офисе президента Владимира Зеленского заверили, что у главы государства нет никаких расхождений с мыслями Залужного о ходе войны в Украине. В частности, имеют общее мнение о невозможности мирных переговоров, которые могут завершиться "Минском-3". При этом политолог Олег Пастернак пояснил в комментарии Фокусу, что Украина должна выработать собственную позицию относительно возможного общения с Россией.