"Не осталось средств": в США заявили о вероятности остановки гумпомощи Украине (видео)

Без дальнейших ассигнований украинскому правительству придется задействовать чрезвычайные меры, а именно эмиссию денег или невыплату зарплат критически важным структурам, что может привести к гиперинфляции и повредить усилиям в военные сфере, считают в США.

У Соединенных Штатов Америки не осталось средств для прямой бюджетной поддержки Украины. Об этом сообщила представитель USAID Эрин Макки.

"Сейчас не осталось средств для прямой поддержки бюджета (Украины, — ред.), — сказала Эрин Макки.

Она отметила, что без дальнейших ассигнований украинскому правительству придется задействовать чрезвычайные меры, а именно эмиссию денег или невыплату зарплат критически важным структурам. В частности, это может привести к гиперинфляции и повредить усилиям в военной сфере.

Эрин Макки отметила, что США исчерпали средства на дополнительную гуманитарную помощь. По ее словам, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, то партнерским организациям в Украине придется сократить количество украинцев, которые получают помощь до 75% или полностью приостановить гуманитарные программы.

Зато для США приоритетом является реагирование на неотложные гуманитарные потребности Украины. Кроме этого, США создают устойчивую инфраструктуру и институты, которые будут поддерживать путь Украины к европейской интеграции в течение десятилетий. Также страна поддержала прогресс Украины в направлении прозрачного, инклюзивного и подотчетного управления и продолжает помогать Киеву проводить судебные реформы, институционализировать прозрачные финансовые системы и реагировать на борьбу с коррупцией, пояснила Эрин Макки.

Напомним, 3 ноября в пресс-службе Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщили об объявлении дополнительной помощи по безопасности Украине. Речь идет об обеспечении критически важных потребностей в области безопасности и обороны.

Ранее рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал Фокусу, что в США нацелены на новую доктрину безопасности. В частности, в Белом доме предложили объединить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, Израилю и Тайваню, заявив, что вызовы в этих странах являются общей угрозой национальной безопасности США.