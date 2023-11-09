Самые богатые террористы мира: кто на самом деле финансирует ХАМАС, — Bild

По мнению экспертов Bild, годовой бюджет "правительства" ХАМАС в Секторе Газа составляет по меньшей мере 2,4 миллиарда долларов. Однако население анклава живет в ужасающей нищете.

ХАМАС, возможно, одна из самых богатых террористических организаций в мире и уступает только ИГИЛ. Об этом сообщил ведущий эксперт по терроризму Мэтью Левитт в отчете для Конгресса США.

Он объяснил: ХАМАС годами получает деньги из разных источников — от ЕС, ООН и других международных организаций, от таких стран, как Иран, Россия, Сирия или Катар, а также от подконтрольных строительных компаний, банков, благотворительных фондов.

"Годовой доход ХАМАС составляет от 300 до 400 миллионов долларов от налогов, вымогательства, пограничного контроля и других средств, связанных с контролем над Сектором Газа", — пишет Левитт.

Кроме того, ООН за период с 2014-го по 2020 год, по некоторым оценкам, пишет Bild, вложила в Сектор Газа 4,5 миллиарда долларов. От структур Евросоюза Сектор Газа получил за этот же период еще 730 миллионов долларов. Кроме того, помогает Газе и непосредственно Германия — это плюс 360 миллионов долларов.

Таким образом, как считают эксперты Bild, годовой бюджет "правительства" ХАМАС в Секторе Газа составляет по меньшей мере 2,4 миллиарда долларов. Несмотря на это, население анклава живет в нищете, подчеркивают аналитики.

По словам Левитта, ХАМАС зарабатывает еще полмиллиарда долларов в год на пограничных переходах "Рафах" (Египет) и "Керем-Шалом" (Израиль). Именно на этих КПП облагаются налогом абсолютно все товары, которые ввозятся в Газу.

Финансовой империей ХАМАС управляют, как стало известно изданию Bild, несколько топ-менеджеров террористов. Они подчиняются политбюро ХАМАС и находятся за границей — в Турции, Египте, Катаре и Иордании. Некоторые из них живут там под вымышленными именами и с поддельными паспортами.

ООН снова ищет миллионы для Сектора Газа

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA) срочно ищет 104 миллиона долларов для гуманитарной помощи пострадавшим в Секторе Газа. Сообщение об этом появилось на сайте организации уже 11 октября 2023 года.

Деньги планируют направить на покупку продуктов, непродовольственных товаров, медицинскую помощь и обеспечение жильем и защитой 250 тысяч человек, которые уже начали искать убежища в приютах организации в Секторе Газа. В агентстве добавили, что в помощи нуждаются, в частности, женщины, дети, люди с инвалидностью и старики.

"Происходящее уже является беспрецедентной гуманитарной трагедией. Какими бы ни были обстоятельства, во время конфликта действуют правила, и это не исключение. Помощь гражданскому населению, которому некуда убегать, в доступе к воде, пище и медикаментам должна быть немедленной", — заявил генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаццарини.

Какая часть этих и ранее выданных денег попадет в руки террористов, неизвестно, подчеркивает Bild.

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.

7 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что всеобщего прекращения огня в Газе не будет до тех пор, пока боевики не освободят всех заложников. Однако он допустил возможность создания тактических небольших пауз для того, чтобы смогли заехать гуманитарные грузы.