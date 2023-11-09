ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки: враг продолжает пытаться окружить город (карта)

По словам аналитиков, российские оккупанты закрепились на дачах севернее Степового в Донецкой области. Уточняется, что ВС РФ вели наступление на двух участках фронта в районе Авдеевки.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки, возле поселка Степовое Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram 9 ноября.

В публикации говорится, что российские оккупанты наступали сразу на двух участках. В результате враг зашел и закрепился на дачах севернее Степового. По данным аналитиков, россияне пытаются найти слабые места в украинской обороне.

"Ситуация очень динамичная и некоторые позиции могут еще переходить из рук в руки. Силы Обороны прикладывают все возможные усилия, но враг преобладает в числе", — отметили авторы поста.

ВС РФ продвинулись в районе Степного

При этом сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что наступательные действия оккупантов в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное и Первомайское не увенчались успехом. По данным командования, в этом районе украинские силы отбили более 10 раз атак противника.

"Враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. Украинские защитники стоят на своем и наносят крупные потери оккупантам", — заявили в Генштабе

Кроме того, по данным ведомства, Силы обороны отбили около 30 российских атак районах Богдановки, Хромово, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области и продолжили штурмовые действия южнее Бахмута.

Сообщается о более 20 отбитых атаках оккупантов в районе Марьинки и безуспешных попытках штурма украинских позиций в Старомайорском и на юге Пречистовки в Донецкой области. Украинские силы также отразили 6 раз ударов ВС РФ в районе Синьковки Харьковской области и штурмовые действия россиян под Новоегоровкой в Луганской области.

Тем временем, по данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжили наступательные действия на Мелитопольском направлении, а также вели контрбатарейный огонь и наносили удары в тылу врага на Херсонском направлении.

Напомним, 9 ноября бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что, по его мнению, командование Вооруженных сил Российской Федерации будет продолжать бросать людей на штурмы Авдеевки до тех пор, пока город не будет полностью захвачен.

Ранее, 24 октября, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ВС РФ не собираются брать какую-то условную оперативную паузу, что является самой большой проблемой для защитников Авдеевки.