"Трудно спрятаться": в ВСУ рассказали, как кассетными боеприпасами выбивают россиян с позиций

Начальник пресс-службы 26-й бригады Олег Калашников отметил, что такой вид боеприпасов уничтожает личный состав и бронетехнику. От них трудно спрятаться, если враг лежит в ложбине, ведь кассетные снаряды "просто упадут с неба".

Переданные США кассетные боеприпасы оказались эффективными на поле боя, способствуя более успешному выбиванию российских оккупантов с их позиций. Об этом для "Украинского Радио" рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, такие боеприпасы уничтожают как и живую силу, так и легкобронированные боевые машины.

"Они работают по площади и от таких снарядов очень трудно спрятаться. Если ты лежишь в ложбине, а кассетный снаряд летит сверху, он просто упадет на тебя с неба", — отмечает пресс-офицер.

"Психологический момент" кассетных средств поражения

Калашников добавил, что военные Российской Федерации боятся применения кассетных боеприпасов украинскими Силами обороны.

"Это еще и психологический момент. Враг боится, когда против него применяют такое оружие", — подчеркнул начальник пресс-службы.

Помощь от союзников

Кроме того, Калашников отметил поддержку партнеров Украины, которая помогает более эффективно вести войну против российских оккупантов.

"Большое количество личного состава россиян им выбивается. Очень положительный момент, что мы их получили. Все, что предоставляют нам союзники, усиливает нашу мощь и сохраняет жизни побратимов", — говорит пресс-офицер.

Напомним, в ночь на 9 ноября российские приграничные населенные пункты были якобы атакованы из различного вооружения. Пострадала в том числе и Курская область. Губернатор региона Роман Старовойт считает, что туда было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

Ранее 8 ноября сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил Украину в атаках на три российские АЭС. По его словам, Москва обращалась в международные организации из-за "действий ВСУ", но инициатива якобы была проигнорирована.