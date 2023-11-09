Вклад в победу Украины: Чехия продлила программу обучения бойцов ВСУ

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, обучением украинских военнослужащих займутся инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.

Сенат Чехии продлил сроки программы боевой подготовки украинских военных в стране до конца 2024 года. Об этом сообщает Radio Prague International.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, в свете противостояния Украины российской агрессии, продолжение подготовки украинских солдат является для нее приоритетным направлением. По мнению чиновницы, таким образом Чехия вносит свой вклад в победу, приближает завершение войны и наступление мира.

Одобренный Сенатом мандат предусматривает нахождение на территории государства иностранных военнослужащих в количестве не более 800 человек. В их число, в том числе входят представители вооруженных сил стран-членов ЕС и НАТО, которые будут выполнять роль инструкторов при обучении украинских солдат и офицеров.

Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для бойцов Вооруженных сил Украины в ноябре прошлого года. В рамках этой программы в разных странах на территории ЕС планируют подготовить и экипировать 15 тысяч военнослужащих.

Напомним, ВСУ получили на вооружение чешскую версию РСЗО "Град" – Striga. Чешские машины оснащены рядом систем, которые значительно повышают точность и скорость развертывания машины. Кроме этого они могут вести стрельбу израильскими высокоточными снарядами Accular-122.

Ранее Фокус писал, что Украина будет сотрудничать с Чехией в исследовании трофейного вооружения российской армии. Киев и Прага договорились углублять сотрудничество в оборонной сфере и будут исследовать как российскую трофейную технику, так и разрабатывать совместно новую.