Два SuperCam и Zala: подразделение ДШВ за день сбило три БПЛА россиян (видео)

Российские захватчики пытаются осуществлять воздушную аэроразведку, применяя для этого различные дроны оперативно-тактического уровня.

Подразделение противовоздушной обороны николаевских десантников за день сбило три беспилотных аппарата противника, среди некоторых — SuperCam и Zala. В Facebook 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщили подробности.

Бойцы отметили, что российские войска постоянно в ближних тылах пытаются вести воздушную аэроразведку украинских десантников, применяя для этого различные дроны оперативно-тактического уровня.

Российским оккупантам на пути стоят подразделения ПВО 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Так, за день украинскими зенитчиками было уничтожено 3 БПЛА оперативно-тактического уровня: 2 SuperCam и Zala.

"Вместе к Победе! ДШВ — всегда Первые! Слава Украине!" — говорится в заметке.

В подразделении также отметили, что пятью днями ранее десантниками 79-ки было уничтожено еще два вражеских беспилотника. Общее количество приземленных "птичек" врага — 5 БПЛА в течение пяти дней.

Уничтожение БПЛА РФ

Бойцы "Азова" 4 ноября показали поражение российского ЗРК "Стрела-10". Российскую военную технику и живую силу оккупантов зафиксировали в лесопосадке. Украинские военные нанесли точные удары, после которых в небо поднялся густой черный дым.

Система HIMARS 1 ноября успешно уничтожила прямым попаданием российский БПЛА ZALA. Место приземления БПЛА было атаковано точным ударом. Удалось уничтожить экипаж и саму установку, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки. Этот случай в истории впервые.

Напомним, 10 октября стало известно, ВСУ из "Стрелы" уничтожили 3 ZALA, "Орлан" и 8 "Ланцетов". Иногда бойцам приходится применить и стрелковое оружие против беспилотников российских войск.