Бойня в Израиле: что известно о связи репортеров крупных западных агентств с ХАМАС, — расследование

В расследование фигурируют четыре репортера, материалы которых использовали агентства Associated Press и Reuters. Один из них, Хасан Эслайя ранее был запечатлен на фото с лидером ХАМАС и организатором массовых убийств в Израиле 7 октября Яхьей Синваром.

Террористы группировки ХАМАС были не единственными, кто задокументировал военные преступления на территории Израиля, которые были совершены 7 октября. На некоторых кадрах, где запечатлены злодеяния палестинских боевиков, засветились фоторепортеры работающих на информационные агентства Associated Press и Reuters. О том каким образом оказались журналисты авторитетных мировых СМИ в эпицентре событий в Израиле говорится в расследовании организации Honest Reporting, опубликованном 8 ноября.

По мнению авторов публикации, присутствие западных репортеров из крупнейших информационных агентств вызывает серьезные этические вопросы.

"Что они делали там так рано, в обычное спокойное субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАСом? Одобряли ли солидные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с лазутчиками? Сообщили ли об этом фотожурналисты, работающие внештатно для других СМИ, таких как CNN и The New York Times?" — такими вопросами задаются в Honest Reporting.

Кто фигурировал в расследовании

В материале говорится, что Associated Press опубликовало фото, сделанных 7 октября в районе границы Израиля и Газы. В титрах фигурируют имена: Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али.

В частности, Хасан Эслайя также оказался внештатным сотрудником крупнейшего телеканала CNN, который сфотографировал горящий израильский танк и палестинских боевиков, проникших в кибуц Кфар-Азза. Кроме того он запечатлел себя стоящим перед израильским танком, при этом у него не было жилета для прессы и шлема, а подпись к его твиту на арабском языке гласила: "Прямая трансляция из поселений сектора Газа".

Фото сотрудника AP Хасана Эслайи

Фото сотрудника AP Хасана Эслайи

Фото Али Махмуда

Фото Хатема Али

Это материал был опубликован на канале Х (Twitter), однако позже были удалены.

Более того в распоряжении Honest Reporting оказалась фотография, на которой Эслайя запечатлен с лидером ХАМАС и организатором массовых убийств 7 октября Яхьей Синваром.

Хасан Эслайя с лидером ХАМАС Яхьей Синваром

Юсеф Масуд оказался сотрудником The New York Times, и тоже присутствовал при нападении боевиков, а Али Махмуд и Хатем Али сделали несколько ужасающих снимков похищенных израильтян в Газе. Причем Махмуд запечатлел пикап, в котором находилось тело немецкой девушки Шани Лук, а Али сделал несколько снимков похищения людей в секторе.

"Интересно, что имена фотографов, которые фигурируют в других источниках, были удалены с некоторых фотографий в базе данных AP. Возможно, кто-то из сотрудников агентства понял, что это ставит серьезные вопросы к их журналистской этике", — пишут авторы расследования.

В заключение в публикации сказано, что руководство крупных агентств может сказать, что их репортеры просто выполняли свою работу, однако тогда как они могли оказаться на границе субботним утром именно в нужном месте и в нужное время без предварительной координации с террористами, если ХАМАС готовил нападение месяцами?

"Или они были частью плана? Если сотрудники агентств на местах активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, чтобы получить эти снимки, их следует привлечь к ответственности, чтобы пересмотреть границы между журналистикой и варварством", — подытожили в Honest Reporting.

Реакция израильской стороны

После выхода данного материала в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу 9 ноября заявили, что Национальная служба информации "осуждает участие журналистов, работающих с международными СМИ, в освещении жестоких массовых убийств, устроенных террористами ХАМАСа 7 октября на окраинах сектора Газа, и требует немедленно принять меры в отношении фотографов, находящихся на службе ХАМАСа".

В заявлении подчеркивалось, что эти представители крупнейших СМИ причастны к преступлениям против человечности и нарушили правила профессиональной этики.

По этому поводу высказался и председатель "Государственного лагеря" Бени Ганц.

"Если были журналисты, которые знали о резне, которые молчали и фотографировали, пока убивали детей, они ничем не отличаются от террористов и должны быть строго наказаны", — написал он в соцсетях.

Ранее Фокус опубликовал материал Лео Бланкена, Иэна Райса и Крейга Уайтсайда о том, что означает теракт "Потоп Аль-Акса" и какое влияние он оказал на международную обстановку. Указанные авторы полагают, что шок от нападения ХАМАСа 7 октября продолжает влиять на события по всему миру, и многие опасаются, что оно станет катализатором более масштабной региональной войны.