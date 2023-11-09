РФ не может обеспечить оборону всей территории: ПВО перебрасывают на фронт, – разведка Британии

По мнению британских военных аналитиков, перераспределение средств ПВО стратегического назначения показывает, что конфликт в Украине ослабляет обороноспособность РФ.

После того как на прошлой неделе Россия потеряла несколько зенитно-ракетных комплексов большой дальности SA-21 (С-400), новые разведданные показывают, что она вынуждена перебрасывать в прифронтовые области системы противовоздушной обороны со своей периферии. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в четверг, 9 ноября, Министерством обороны Великобритании.

По данным ведомства, SA-21, которые считаются лучшими ЗРК большой дальности на вооружении ВС РФ, способны поражать цели на дальности до 400 км.

"Удаление систем, расположенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ России, почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на ее периферии", – говорится в сообщении разведки.

По мнению британских военных аналитиков, перераспределение средств ПВО стратегического назначения показывает, что конфликт в Украине, развязанный Российской Федерацией, оказывает сильное давление на ее вооруженные силы и ограничивает ее возможности по сохранению обороноспособности на всей территории государства и тем более во временно оккупированных регионах Украины.

Эффективность системы ПВО России – мнения экспертов

О том, что россияне перебрасывают средства ПВО с Дальнего Востока, стало известно в октябре. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что Российская Федерация пытается перераспределить ПВО на временно оккупированные территории Украины несмотря на то, что не может защитить собственную страну.

Еще до этого стало понятно, что российская ПВО беспомощна перед украинскими беспилотниками. По словам подполковника ВСУ в запасе Сергея Грабского, небо над Москвой "напоминает такой себе дуршлаг", который не может защитить все стратегически важные объекты от атак украинских дронов. В связи с этим столица РФ остается уязвимой для подобных атак.

В сентябре после серии атак по временно оккупированному Крыму, работу российских систем ПВО оценили аналитики ISW и польские военные эксперты.

В отчете американского Института изучения войны говорится, что у российских войск, судя по всему, проблемы с ПВО в оккупированном Крыму, о чем свидетельствует удар ВСУ по комплексу С-400 "Триумф".

В независимом анализе Defence 24 назвали удары по Севастополю "позором российской ПВО". Польские аналитики отметили, что атака 13 сентября по БДК "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону" стала несомненно имиджевым провалом российской ПВО, который подтолкнет украинские силы к нанесению аналогичных ударов.

Напомним, РФ строит новые базы ПВО в оккупированном Крыму. В районе Еленовки, куда уже прилетали ракеты по позициям ПВО, враг построил три новые позиции. Вероятно, они используются ночью, потому что на снимках техники нет.

Ранее Фокус писал, как Россия лишается своего потенциала в защите неба. За последние месяцы Россия понесла беспрецедентные потери средств ПВО. Анализируя их, военный обозреватель Александр Коваленко обращает внимание на приятные для Украины последствия этого процесса.