ВСУ уничтожили ЗРК С-300В4 армии РФ: почему это весомая потеря для оккупантов

По данным ОСУ "Таврия", украинские военные уничтожили российский комплекс С-300В4. У РФ есть небольшое количество таких систем, пишут эксперты.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные уничтожили ЗРК С-300В4. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Российские войска на таврическом направлении нанесли 23 авиаудара, 44 боестолкновения и 888 артобстрелов. Силы обороны сдерживали все попытки оккупантов атаковать на Авдеевском направлении и в районе ряда населенных пунктов Донецкой области. Украинские войска уничтожили 46 единиц техники, в том числе 2 танка, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 средства ПВО, в том числе — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект.

С-300В4 – это редкий зенитно-ракетный комплекс для российской армии. Точное количество комплексов в РФ неизвестно. Defense Express пишет, что у оккупантов может быть до 2 дивизионов С-300В4 на всю Россию. В планах врага было сформировать по одной зенитной бригаде на каждый военный округ, которых сейчас 5 и планируется сделать еще два: Московский и Ленинградский.

С-300В4 – это редкая для РФ ЗРК.

В 2015 году было известно, что 77-я отдельная зенитная ракетная бригада получила С-300В4. Был передан бригадный комплект на три батареи, в каждой из которых по 6 пусковых, 1 станции наведения ракет и 2 РЛС кругового и программного осмотра. Такой же комплект получила 38 зенитная бригада, но с меньшим количеством пусковых. Планы получить 9 бригадных комплектов к 2020 году провалились.

Авторы отмечают, что С-300В4 стоит дороже С-400. Несмотря на похожий индекс С-300, по сути С-300В4 является отдельной разработкой для улучшения противоракетной обороны сухопутных войск РФ. Комплекс имеет модернизированные зенитные ракеты 9М82МВ и 9М83М с радиусом действия 400 и 200 км соответственно. Именно они должны перехватывать баллистические ракеты. Также можно использовать ракеты аналогичные С-400: 48Н6ДМ и 40Н6 с дальностью 250 км и 400 км соответственно.

Напомним, 7 ноября на Таврическом направлении ВСУ успешно ликвидировали мощную тяжелую огнеметную систему -1А "Солнцепек".

6 ноября исследователи показали, где находится завод в РФ, на котором производят зенитные ракеты для С-300 и С-400.