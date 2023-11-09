Сближение с хунтой: российский флот проводит военные учения с силами Мьянмы

Эксперты отмечают, что попытки Москвы сблизиться с режимом Мьянмы происходят в надежде достичь договоренностей на поставку российского вооружения.

Военно-морской флот РФ с 7 ноября принимает участие в совместных военных учениях с войсками Мьянмы, которые сегодня, 9 ноября, должны завершится. По мнению военных обозревателей Defence 24, маневры MARUMEX (Myanmar-Russia Maritime Security Exercise) свидетельствуют о намерениях Москвы сблизится с лидером военной хунты генералом Мин Аунг Хлаингом в надежде подписать контракт на поставку вооружений.

Сообщается, что в учениях задействованы корабли ВМС обеих стран, а также самолеты, принадлежащие Мьянме, и российские вертолеты. В ходе маневров отрабатываются меры по предотвращению воздушных, надводных и подводных угроз и обеспечению безопасности на море, что, разумеется, является естественным для различного рода международных учений и маневров.

"Россияне всегда стараются продвигать свое оружие и технику во время подобных учений, в надежде, что впоследствии удастся подписать контракты на поставку вооружений. Это особенно важно в условиях, когда военная промышленность страны отягощена войной, а российская техника вынуждена конкурировать на азиатских рынках, в том числе и с китайскими образцами", — пишут обозреватели.

Польские журналисты отметили, что сближение Москвы с режимом в Мьянме происходит с момента военного путча в феврале 2021 года, в результате которого военные захватили власть и свергли действующее правительство Аун Сан Су Чжи. Это привело к продолжающемуся кризису, в результате которого погибло около 4 200 мирных жителей, а сотни тысяч людей остались без крова или были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее мы писали о том, что полномасштабная война в Украине серьезно истощила запасы России, которая, ко всему прочему, десятилетиями продавала оружие разным странам. Поэтому Москва обращается за помощью к Пакистану, Египту, Беларуси и Бразилии, возвращая ранее предоставленные системы вооружений.