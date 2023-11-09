Краеугольный камень оккупантов: ВС РФ применяет улучшенную версию снаряда "Краснополь"

Предположительно, модернизированный боеприпас способен поражать цель на расстоянии до 25 км, при этом отклонение якобы составляет не более двух метров.

Российские оружейники объявили о развертывании в Украине усовершенствованного варианта артиллерийского боеприпаса с лазерным наведением "Краснополь". Дальность полета снаряда достигает 25 км, что значительно повысит эффективность российских артиллерийских подразделений, действующих на территории Украины. Об этом 8 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

"Артиллерия давно стала краеугольным камнем военной стратегии, и этот шаг России подчеркивает ее стремление сохранить технологическое превосходство в современной войне", — пишут авторы материала.

Отмечается, что модернизированный "Краснополь" отличается высокой точностью и способен поражать танки и фортификационные сооружения с большой эффективностью. Этот 152-мм боеприпас совместим с такими артиллерийскими системами, как 2А65 "Мста-Б" и самоходка 2С19 "Мста-С". При этом новый вариант "Краснополя" претерпел ряд улучшений, а его применение теперь доступно для таких систем, как САУ 2С3 "Акация" и буксируемая гаубица Д-20.

Снаряды "Краснополь" различных модификаций

Снаряд "Краснополь", оснащен полуактивной лазерной системой наведения и корректирует свою траекторию в полете с помощью аэродинамического оперения. Утверждается, что такая система якобы обеспечивает поражение цели с отклонением не более 2 метров.

Таким образом российская армия стремится усилить свой огневой потенциал на линии боевого соприкосновения, где высокоточная артиллерия стала ключевым элементом. Предполагается, что благодаря повышенной дальности и точности стрельбы новый "Краснополь" может действительно изменить динамику артиллерийского противостояния, подытожили эксперты.

Напомним, в начале июля поступила информации о применении российскими захватчикам в Украине высокоточного боеприпаса "Краснополь-М2". В связи с этим эксперты сравнили российский боеприпас с аналогичными западными образцами Excalibur.