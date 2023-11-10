Бойцы РДК устроили засаду вблизи Брянска и ликвидировали подполковника ФСБ (фото)

По данным российских медиа, диверсию устроили вблизи населенного пункта Улица. Погиб подполковник, занимавший должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения ФСБ.

В Брянской области РФ неизвестные расстреляли автомобиль российских пограничников, погиб подполковник ФСБ. В Telegram-канале Baza сообщили подробности.

Транспортное средство принадлежало пограничному управлению в Брянской области. Атака произошла на УАЗ "Патриот" вблизи окраины села Улица.

Атаку на автомобиль зафиксировали около 16 часов. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Подполковник, который занимал должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения, в результате стрельбы получил смертельные ранения. Он погиб на месте происшествия.

"Русский Добровольческий Корпус" в Telegram подтвердил атаку на территории Брянской области. Бойцы отметили, что диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника. Также они пообещали опубликовать видео.

Ситуация в Брянской области

В Брянской области 30 сентября неизвестный БпЛА сбросил взрывчатку на админздание. Известно, что в результате сброса бомбы в здании повреждены остекление и кровля.

29 сентября росСМИ сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа, состоящая "примерно из десяти человек с автоматами Калашникова", якобы зашла на территорию Брянской области на БМП. По словам советника по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексея Барановского, события на границе с этим регионом разворачивались "динамично".

В конце августа стало известно, что в Брянской области украинская ДРГ вступила в бой с оккупантами. Пропагандисты уверяют, что диверсанты — сотрудники ГУР Минобороны Украины и ССО, которые якобы проникли на территорию РФ для совершения терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, 9 ноября в РФ заявили об атаках на Курскую и Брянскую области. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА якобы сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат, в результате чего повреждено оборудование предприятия.