Украина эвакуировала еще более 160 граждан из сектора Газа, — Зеленский

По словам президента Украины, были эвакуированы не только украинские граждане, но и Молдовы.

9 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали первых эвакуированных украинцев из сектора Газа. Президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация продолжается. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера государства.

За минувшие сутки, как заявил президент Зеленский, из Газы удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины и 9 граждан Молдовы. Всего за неделю эвакуировали уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — резюмировал Зеленский.

Вчера, 9 ноября, украинский президент сообщил об эвакуации первой группы граждан, которая состояла из 43 украинцев. Их вывезли на территорию Египта. Организовали операцию сотрудники ГУР и МИД под руководством Офиса президента.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что первая группа иностранцев и тяжелораненых покинула Сектор Газы в направлении Египта. Также Великобритания готовит элитных рейнджеров для проведения возможной эвакуации граждан Соединенного Королевства.

8 ноября Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе, которая продлится 4 часа.