"Это нормальный процесс": у Зеленского ответили, будут ли "Минск-3" и переговоры с РФ (видео)

Руководитель ОП Андрей Ермак предупредил, что впереди — самая тяжелая часть противостояния с РФ. По его словам, почувствовав себя победителями, украинцы рискуют проиграть.

Еще одного мирного соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня не будет. Об этом в интервью, опубликованном 10 ноября на YouTube-канале журналистки Натальи Мосийчук, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я могу четко сказать, что при этом президенте никакого "Минска-3" не будет", — заверил он.

Чиновник подчеркнул, что вариант вступления в альянсы или союзы без временно оккупированных территорий в Украине даже не обсуждается.

"Позиция, она неизменна. Никакие условия относительно наших территорий, относительно нашей независимости, относительно нашего суверенитета не являются приемлемыми. И мы даже сегодня не слышим этого ни от одного из наших партнеров", — сказал Ермак.

Руководитель ОП убежден, что соответствующие слухи систематически подбрасывают из разных источников россияне. По его словам, дальше вражескую информацию уже подхватывают СМИ — как иностранные, так и украинские.

"Война второй год. Безусловно есть моменты, которые надо менять. Сегодня эти решения принимаются на Ставке верховного главнокомандующего. Я могу сказать, что это нормальный процесс — мы не в России живем", — отметил Ермак.

По его словам, главным фактором является единство. Чиновник заверил, что у руководства единая позиция относительно победы, и работа над этим продолжается круглосуточно.

Однако дать свою оценку сроков войны руководитель ОП отказался. Он объяснил, что никто не знает, когда противостояние закончится.

"Если сравнивать с бегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30, они наиболее тяжелые. И если ты начал чувствовать себя победителем, можно проиграть", — подчеркнул Ермак.

Интервью с Андреем Ермаком (о "Минске-3" — с 49:09, о сроках войны — с 01:08)

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о послевоенных отношениях с Россией. Он отметил, что уважения к врагу нет и все общее было убито вместе с людьми и детьми.

Также 9 ноября относительно мирных переговоров между Украиной и РФ высказался глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры со страной-агрессором обернутся очередной ловушкой.