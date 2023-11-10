В России провели учения по высотному перехвату на МиГ-31: пугают ли маневры обладателей F-35

ВВС Норвегии переходят с истребителей F-16 на F-35. С их появлением стратегическое положение России в северных регионах, по прогнозам, значительно ухудшится, так F-35 обладает технологическим превосходством.

Северный флот ВМФ России 7 ноября провел учения по высотному перехвату над Баренцевым морем с применением истребителей МиГ-31. В связи с этим западные эксперты отмечают, что эти машины все больше отвечают за безопасность северных регионов РФ на фоне трансформации ВВС Норвегии, которые переходят на новейшие F-35. О том с какими стратегическими вызовами на севере столкнуться ВКС России говорится в материале Bulgarian Military

По данным пресс-службы флота РФ, экипажи МиГ-31 в соответствии с заданной учебной ситуацией отработали перехват потенциального противника в стратосфере.

"В результате грамотного маневрирования предполагаемый захватчик был вынужден отклониться от курса и уйти от государственных границ России", — сказано в сообщении.

Обозреватели отмечают, что ВКС России располагают парком из более чем 100 самолетов МиГ-31, по оценкам специалистов, еще 32 самолета находятся в составе Северного флота. При этом две трети самолетов относятся к отдельному полку МиГ-31 и около 10 самолетов — к смешанному полку, в котором они соседствуют с ударными истребителями Су-24М.

Между тем ВВС Норвегии переходят с истребителей F-16 на F-35, что привело к сейсмическому изменению их боевого потенциала. И хотя МиГ-31 имеет значительное превосходство над F-16 по боевым характеристикам за счет больших размеров и более совершенной РЛС, с появлением на арене F-35 силовое равновесие было сильно нарушено не в пользу российских машин.

F-35 и финал для МиГ-31

Эксперты акцентируют на том, что F-35 обладает стелс-возможностями, высокотехнологичными датчиками, более совершенной авионикой и арсеналом вооружения. Ранее F-16, имея размеры менее трети от размеров МиГ-31 и обладая более слабым радаром, представлял меньшую угрозу. Однако появление F-35 чревато серьезными последствиями для российских сил, несмотря на то что американский истребитель изобилует проблемами и пока не может вести боевые действия высокой интенсивности.

Многоцелевой истребитель F-35 ВВС США

"После окончательного устранения текущих проблем, связанных с F-35, стратегическое положение России, по прогнозам, значительно ухудшится", — подчеркнули обозреватели.

В то же время россияне пытаются на этом фоне улучшить свои высотные перехватчики, оснастив их новой радиолокационной системой и бортовой электроникой. Таким образом появились модификации МиГ-31БМ/БСМ. Однако дальнейшая судьба парка МиГ-31 остается в состоянии значительной неопределенности несмотря на разработку преемников в лице "Проект 701" и ПАК ДА их статус остается туманным.

Перехватчик МиГ-31 ВКС РФ

"В настоящее время возрастает вероятность того, что МиГ-31 может завершить свой жизненный цикл, так и не получив на замену ни одного равноценного перехватчика. Все чаще высказываются предположения, что истребители Су-57, возможно, переосмысленные как двухместные варианты с увеличенной дальностью полета, могут в конечном итоге вытеснить парк МиГ-31", — подытожили эксперты.

Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские самолеты-перехватчики МиГ-31К с ракетами Х-47М2 "Кинжал" на борту будут патрулировать нейтральные воды Черного моря. Эксперты отметили, что такое решение могло быть вызвано развертыванием ВМС США двух авианосных ударных групп в Средиземном море.