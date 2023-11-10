Защиту Херсона усилят дополнительными системами ПВО, — Зеленский

Защитники города также получат, средства контрбатарейной борьбы, системы РЭБ и разведки, что позволит противодействовать атакам российских войск.

На Ставке Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины согласовали решение о защите Херсона дополнительными системами ПВО. Об этом в Telegram 10 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что приняты конкретные решения по защите Херсона. Произойдет не только усиление противовоздушной обороны. Защитники города также получат, средства контрбатарейной борьбы, системы РЭБ и разведки.

Руководитель государства отметил, что обсуждалась возможность деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Участники мероприятия обсудили и уточнили детали всех планов и расчетов для продолжения активных действий.

Зеленский ознакомился с отчетами от командующих относительно текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях. Обсудили Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское направления и бои на левобережье Херсонской области.

Ситуация на Херсонской области от Генштаба ВСУ

На Херсонском направлении, как говорится в отчете Генштаба ВСУ за 10 ноября, украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу. Они наносят огневое поражение по тылам противника. Враг применял артиллерию. Удары наносились по населенным пунктам не только в Херсонской области, но и в Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Николаевской. Под артиллерийским огнем российских захватчиков оказались более 125 сел и городов.

Напомним, 7 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ расширили контроль в Херсонской области. Украинские бойцы приближаются к береговой линии Днепра и все еще удерживают свои позиции в части села Крынки, расположенного примерно в 30 километрах к востоку от Херсона.