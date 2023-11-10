Россия накопила уже 800 ракет: Воздушные силы ВСУ готовы к защите неба зимой, — Игнат (видео)

Спикер командования ВС ВСУ заявил, что в прошлый раз российские оккупанты атаковали за 6 месяцев атак на критическую инфраструктуру выпустили более тысячи только крылатых ракет.

За два месяца малой интенсивности использования ракет, РФ смогла накопить потенциал. Так, в ее распоряжении теперь есть примерно 800 ракет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио НВ".

По его словам, речь идет о ракетах "Калибр", "Искандер-К", а также Х-101 и Х-555.

"Два с половиной месяца назад ГУР нам сообщало о 600 ракетах и о том, что примерная производственная мощность — 100 ракет в месяц. Получается, прошло два месяца, вот они имеют 800 с лишним", — сказал он.

По его словам, в прошлый раз российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины с сентября 2022 года по март 2023 года. Так, за 6 месяцев они выпустили более тысячи только крылатых ракет.

"Они имели значительно большее количество в прошлом году, чем они имеют сейчас", — заявил Игнат.

Правда, по его словам, это не касается ракет С-300, авиационных ракет или "Ониксов".

Игнат также отметил, что, скорее всего, россияне во время новых атак будут делать большую ставку на свои ударные БПЛА. Однако Силы обороны Украины постоянно находятся в полной готовности.

"Меня часто спрашивают: а как же готовятся Воздушные силы и Силы обороны в целом к защите нашей энергетики? Мы не готовимся, мы всегда в готовности, 24/7", — сказал спикер.

Правда, он сообщил, что Украина зависит от западных партнеров в плане поставок систем, боеприпасов, зенитных управляемых ракет. Этот процесс постоянный. Он идет не так быстро, как хотелось бы.

"Но видим дополнительные системы NASAMS, о которых объявлял президент. Есть объявление от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты", — отметил спикер.

По словам Игната, в Украине есть дефицит советских ракет. Некоторые из них вовсе можно достать только в России.

Юрий Игнат о ракетных атаках на Украину (смотреть с 5 минуты)

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