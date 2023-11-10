Успешная атака: бойцы РДК показали ликвидацию подполковника ФСБ в РФ (видео)

"Русский Добровольческий Корпус" провел засаду на транспорт российских военных в Брянской области. В результате чего был ликвидирован российский подполковник Сергей Шатный.

В четверг 9 ноября разведывательно-диверсионная группа РДК снова зашла в Брянскую область (Российская Федерация). Об этом сообщили в пресс-службе РДК и опубликовали видео в Telegram.

"Короткий видеоотчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы заявили о ликвидации подполковника ФСБ и уничтожении служебного внедорожника в результате засадных действий.

В опубликованном ролике видно, как несколько мужчин в военной форме и с оружием спрятались в лесопосадке. После команды они открыли огонь и начали стрелковый бой. Во время обстрелов наблюдался густой серый дым.

Российское издание Baza сообщило, что погибшим оказался заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ, подполковник Сергей Шатный.

Реакция Минобороны РФ и губернатора Брянской области

На момент выхода публикации в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации и в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза не отреагировали на событие.

Бойцы РДК зашли в Брянскую область: что известно

Утром 10 ноября в росСМИ появилась информация о том, что в Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль российских пограничников. В частности, был застрелен подполковник ФСБ.

9 октября около 16:00 у окраин села Улица Брянской области произошла атака на УАЗ "Патриот". Во время стрельбы был убит подполковник, занимавший должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения. Тогда же ответственность за содеянное взяли на себя бойцы РДК, которые подтвердили стрельбу и отметили, что "Русский Добровольческий Корпус" шел к своей цели и успешно провел засаду на транспорт российских военных.

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Напомним, 25 октября в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что беспилотные летательные аппараты атаковали Брянскую область. По сообщению оборонного ведомства РФ, противовоздушная оборона якобы уничтожила все дроны. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом якобы было уничтожено четыре БПЛА.

Ночью с 12 на 13 октября звуки взрывов слышали жители Белгородской и Брянской областей. Минобороны РФ подтвердило атаку дронов неизвестного происхождения, однако заявило о сбитии российской ПВО.