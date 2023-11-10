Объединение ЧВК "Вагнер" с Росгвардией: экс-офицер США рассказала, почему Путину это выгодно

Президент Российской Федерации хочет, чтобы бойцы ЧВК "Вагнер" выполняли задачи от имени России в разных частях мира, поскольку наемники могут представлять угрозу для российского общества, рассказали в СМИ.

Бывших наемников частной военной компании "Вагнер" пытаются привлечь в Росгвардию из-за их боевых умений. Об этом сообщила президент Doctrine&Strategy Consulting, бывший офицер разведывательного управления США Ребекка Коффлер, передает Fox News.

Она считает, что именно российский президент Владимир Путин одобрил решение привлечь бойцов ЧВК "Вагнер" в Росгвардию.

"Это оперативники (бойцы ЧВК "Вагнер", — ред.) с высоким боевым потенциалом, и Путин не хочет тратить эти ресурсы, особенно сейчас, когда он имеет многочисленные потребности в боеспособном персонале, и он хочет избежать дополнительной мобилизации в то время, когда он собирается баллотироваться на следующий президентский срок в 2024 году", — сказала Ребекка Коффлер.

Заместитель директора проекта "Транснациональные угрозы" в CSIS Катрина Докси сообщала, что "невозможно легко воспроизвести" отношения, знания и опыт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, приобретенные со многими руководителями среднего уровня и оперативным персоналом в ЧВК, тогда как их потеря может привести "к потенциальным слабостям и вакууму власти".

Журналисты со ссылкой на The New York Times отметили, что российский президент пытается избежать такого "вакуума", а потому решил объединить бывших наемников ЧВК "Вагнер" с Росгвардией под руководством своего бывшего охранника Виктора Золотова. Участники ЧВК получили SMS-сообщение о роспуске и интеграции в Росгвардию, в том числе и о "всей структуре, методах работы и командовании".

В издании отметили, что важнейшим элементом так называемого "успеха" ЧВК аналитики называют ее автономию, которая сейчас остается под угрозой, даже если Путин поставит командиром ЧВК "Вагнер" сына Пригожина — Павла.

"Пригожин-младший, по имени Павел, также по прозвищу "Князь", договорился с руководством Росгвардии, согласно которому ЧВК "Вагнер", хоть и будет подчиняться Росгвардии и в конечном итоге ее начальнику Золотову, однако сохранит собственный бренд — название, флаг, логотип и другие символы — и его этос, идеология, оперативные методы и тактика", — подчеркнула Коффлер.

По словам бывшего офицера, российский президент не хочет, чтобы наемники ЧВК "Вагнер" "бегали по России", поскольку они представляют угрозу обществу, также он не хочет, чтобы они были фрилансерами по всему миру. Зато его целью является то, чтобы "вагнеровцы" выполняли задачи от имени РФ в разных частях мира. Она отметила, что такие миссии могут быть "тайными", поэтому США и союзниками будет сложнее их отслеживать и противодействовать.

Заместитель директора российской программы Фонда содействия демократии Джон Харди рассказал, что попытки объединить наемников "Вагнер" с Росгвардией происходят в то время, когда Россия пытается избежать общей принудительной мобилизации российских граждан. Он отметил, что РФ пытается привлечь добровольцев. Харди считает, что Россия не будет иметь достаточного количества времени для того, чтобы достаточным образом обучить войска. В частности, в ряды ВС РФ призывают различные группы людей "не всегда высокого качества", убежден он.

Харди отметил, что без автономии ЧВК "Вагнер" не будет такой, какой была во времена Пригожина. Также Росгвардия не имеет опыта работы на передовой, что может привести к серьезным конфликтам, именно поэтому, вероятно, Путин пытается "вагнеровцев" поставить под контроль гвардии.

"Я бы предсказал, что автономия "Вагнер" будет сильно ограничена... Я не думаю, что командиры получат такую же полную свободу действий, которую они имели с отрядом "Вагнер", — добавил он.

Напомним, 1 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что в России формируют новые подразделения Росгвардии, которые планируют отправить на временно оккупированные территории для проведения "контрдиверсионных мероприятий". В новые подразделения войдут наемники ЧВК "Вагнер" и новобранцы.

9 ноября в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" сообщили, что часть наемников ЧВК "Вагнер" могли вывезти в Мали из Беларуси. Кроме этого, за месяц в РФ прилетело два самолета, связанные с ЧВК.