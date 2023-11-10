Достали за 20 км: ВСУ взорвали ракетами HIMARS колонну техники РФ на Херсонщине (видео)

Российская техника выстроилась аккуратной колонной на дороге возле населенного пункта на Херсонщине, свидетельствует видео Сил обороны. После этого по ней прилетело три ракеты HIMARS.

Ракеты ВСУ долетели до колонны российской военной техники, которая везла боеприпасы по территории оккупированной части Херсонской области. В результате попаданий противник потерял около 45 чел. ранеными и убитыми. Также сдетонировали боеприпасы в горящих авто. Видео отработки украинских ракетчиков появилось на портале "24 канал".

В заметке указано, что колонна техники двигалась неподалеку от села Гладковка на Херсонщине. На видео видно, как по дороге одна за другой двигались 11 машин — их зафиксировал украинский дрон. После этого нанесли три удара: сначала две ракеты ударили в хвост и голову колонны, затем прилетела еще одна. В результате одного из попаданий началась детонация снарядов, которые подвозились к линии фронта.

Благодаря успешной отработке украинских воинов ВС РФ потеряли 45 чел.: ранены — 20 человек, убиты — 25 человек. Кроме того, уничтожено 6 ед. военной техники.

OSINT-расследователи установили точные координаты удара — это точка 46.41424, 32.64432. Местность расположена к северо-востоку от Гладковки в 21-25 км от возможного расположения ракетной установки ВСУ. Также указывают, что ВСУ могли использовать для удара ракеты HIMARS.

Гладковка на Херсонщине — место удара по колонне ВС РФ Фото: DeepState

Ситуация на Херсонщине — детали

Генштаб ВСУ официально не подтвердил активизацию боевых действий в Херсонской области. Указывается лишь, что ВС РФ наносят авиационные удары по региону. А наступательные действия Сил обороны продолжаются в Мелитопольском направлении и под Бахмутом.

Отметим, начиная с середины октября 2023 года бойцы ВСУ начали расширять плацдарм на левобережье Херсонщины, сообщали росСМИ и военные аналитики. Постепенно удалось отодвинуть противника на участке от Алешек до Крынок. Наконец, начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк признала, что удалось добраться до дороги, которая проходит вдоль русла Днепра. Также стало известно о появлении легкой бронетехники Сил обороны — ее удалось перебросить через реку.

Напоминаем, вечером 10 ноября ВС РФ обстреляли Одесскую область. В Одесской ОГА сообщили о повреждении частных домов и ранениях трех человек. Также возможно попадание в припортовую инфраструктуру. Между тем во время обстрела 6 ноября враг повредил шесть музеев в центре Одессы.