В Украине создали реестр священников УПЦ МП, которые поддерживают связи с РФ (фото)

В реестре, который создали OSINT-расследователи, есть данные о недвижимости и российских паспортах высокопоставленных членов УПЦ МП.

В Украине создали реестр высокопоставленных членов Украинской Православной Церкви московского Патриархата УПЦ МП, которые имеют связи с Российской Федерацией. Его разработкой занималась команда Molfar.

"Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) исторически имеет тесные связи с Русской Православной Церковью (РПЦ)", — говорится в сообщении.

Разработчики реестра отметили, что после начала полномасштабного вторжения российских военных в 2022 году священнослужители УПЦ МП заявили о своей "независимости" от Москвы, однако некоторые из них не только продолжили поддерживать утверждения РФ, но и имеют российские паспорта. Кроме этого, многие члены УПЦ МП имеют недвижимость в РФ. В общем команда Molfar добавила в реестр 67 человек.

Деятели УПЦ МП, имеющие связи с РФ

Орест Березовский (Митрополит Онуфрий)

"В августе 2022 года принял российских пленных оккупантов в Киево-Печерской лавре. Онуфрий провел совместную молитву, пропел "Многая лета", пожелал оккупантам здоровья и всего наилучшего, а особенно успехов на поле боя. О развязанной РФ войне Онуфрий сказал в общем "получилось так, как получилось" и подчеркнул, что остановить боевые действия можно только "словом любви". Также повторил идеологию "русского мира" о двух народах, которые вышли "из единой купели крещения", что украинцы и русские — народы-братья", — говорится в сообщении.

Орест Березовский

РНУКПН Ореста Березовского Данные паспорта РФ Ореста Березовского

Валентин Егоренко (архиепископ Пантелеимон)

В 2022 году его лишили гражданства Украины. Сейчас он находится под санкциями СНБО из-за поддержки действий и политики РФ.

Валентин Егоренко

РНОКПП Валентина Егоренко Данные паспорта РФ Валентина Егоренко

Николай Петровций (митрополит Марк)

В 2022 его лишили разрешения на иммиграцию в Украину, а в 2023 — украинского гражданства.

Николай Петровций

РНОКПП Николая Петровция Данные паспорта РФ Николая Петровция

Владимир Удовенко (митрополит Платон)

Он находится под санкциями СНБО из-за поддержки действий РФ. В 2023 году миграционная служба запретила митрополиту въезд в Украину.

Владимир Удовенко

РНОКПП Владимира Удовенко Данные паспорта РФ Владимира Удовенко

Иван Середний (митрополит Ириней)

В 2023 году его лишили украинского гражданства. Кроме этого, в 2009 году он получил "орден дружбы" от тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева

Иван Средний

РНОКПП Ивана Середнего Данные паспорта РФ Ивана Середнего

Отметим, что полный список высокопоставленных членов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые имеют связи с РФ, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 19 октября нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Верховной Раде состоялось голосование за законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с государством-агрессором. Документ поддержали 267 нардепов, выступили "против" — 15, тогда как 19 человек — отказались от волеизъявления.

20 октября стало известно, что СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя). По данным СБУ, он публично отрицал существование Украины и называл российскую агрессию против Украины "гражданским конфликтом".