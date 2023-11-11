"Много вопросов": идея выделить Украине 20 млрд евро встретила критику внутри ЕС, – СМИ

По словам дипломатов, представители ряда стран Евросоюза высказали сомнения касательно предоставления Киеву крупной суммы на годы вперед.

План Европейского союза предоставить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине столкнулся с сопротивлением со стороны некоторых государств-членов. Об этом пишет Reuters 10 ноября со ссылкой на дипломатов.

Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил Евросоюзу сформировать фонд объемом до 5 миллиардов евро в год в течение четырех лет в рамках более широких усилий западных стран по оказанию Киеву помощи в области безопасности.

По словам дипломатов, пока министры обороны ЕС готовятся обсудить эту инициативу, представители ряда европейских стран высказали сомнения касательно выделения столь крупной суммы на годы вперед.

"У Германии есть много вопросов… и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", — сказал один из дипломатов.

Как отмечают журналисты, тем временем в ЕС также идут дебаты касательно выделения Киеву экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Венгрия уже несколько месяцев задерживает 500 миллионов евро в виде выплат из Фонда мира членам ЕС за помощь Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве с Украиной. По его словам, это "четкая позиция" Будапешта.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина может пойти на некоторые компромиссы, чтобы стать членом Европейского союза. В частности, это касается требований Венгрии касательно языка и образования.