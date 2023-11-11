Россияне пылают под Авдеевкой: СБУ показала кадры уничтожения техники ВС РФ (видео)

За неделю украинским бойцам удалось уничтожили танки, артиллерийские системы, РСЗО, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, комплекс видеонаблюдения "Муром" и другую вражескую технику, рассказали в СБУ.

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины за неделю ликвидировали 165 российских военных и уничтожили более 200 единиц вражеской техники под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Россияне пылают под Авдеевкой. По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов везде", — говорится в сообщении.

Бойцы ЦСО "А" за неделю смогли уничтожить:

165 российских оккупантов;

16 танков;

28 ББМ;

11 артиллерийских систем;

четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО);

систему противовоздушной обороны (ПВО);

16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

две системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

55 военных авто;

70 огневых позиций и укреплений врага;

российский комплекс видеонаблюдения "Муром";

три склада с боеприпасами.

Кроме этого, в СБУ опубликовали видео, в котором показали, как обнаруживали и поражали личный состав Вооруженных сил Российской Федерации и военную технику врага с помощью беспилотников. После удачных ударов враг погиб, их техника переставала функционировать, а в небо поднимался огонь и густой серый дым.

"Уничтожаем оккупантов до полной победы", — добавили в СБУ.

Напомним, 8 ноября появилось видео, на котором бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Купянском направлении. Волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость такого ЗРК стартует от 24 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен.

9 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об уничтожении ЗРК С-300В4. По его словам, на Авдеевском направлении и в районе ряда населенных пунктов Донецкой области украинские бойцы поразили 46 единиц техники, а именно — два танка, три ББМ, семь артсистем, ПТРК, три средства ПВО, 26 БПЛА, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и другой важный объект.