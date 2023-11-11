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Россияне пылают под Авдеевкой: СБУ показала кадры уничтожения техники ВС РФ (видео)

Диана Бондаренко
Бойцы показали уничтожение российской техники под Авдеевкой

За неделю украинским бойцам удалось уничтожили танки, артиллерийские системы, РСЗО, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, комплекс видеонаблюдения "Муром" и другую вражескую технику, рассказали в СБУ.

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины за неделю ликвидировали 165 российских военных и уничтожили более 200 единиц вражеской техники под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Россияне пылают под Авдеевкой. По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов везде", — говорится в сообщении.

Бойцы ЦСО "А" за неделю смогли уничтожить:

  • 165 российских оккупантов;
  • 16 танков;
  • 28 ББМ;
  • 11 артиллерийских систем;
  • четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО);
  • систему противовоздушной обороны (ПВО);
  • 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • две системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 55 военных авто;
  • 70 огневых позиций и укреплений врага;
  • российский комплекс видеонаблюдения "Муром";
  • три склада с боеприпасами.

Кроме этого, в СБУ опубликовали видео, в котором показали, как обнаруживали и поражали личный состав Вооруженных сил Российской Федерации и военную технику врага с помощью беспилотников. После удачных ударов враг погиб, их техника переставала функционировать, а в небо поднимался огонь и густой серый дым.

"Уничтожаем оккупантов до полной победы", — добавили в СБУ.

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Напомним, 8 ноября появилось видео, на котором бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Купянском направлении. Волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость такого ЗРК стартует от 24 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен.

9 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об уничтожении ЗРК С-300В4. По его словам, на Авдеевском направлении и в районе ряда населенных пунктов Донецкой области украинские бойцы поразили 46 единиц техники, а именно — два танка, три ББМ, семь артсистем, ПТРК, три средства ПВО, 26 БПЛА, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и другой важный объект.