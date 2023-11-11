В Мелитополе прогремели взрывы: оккупанты частично перекрыли движение в городе (фото)

По словам мэра Ивана Федорова, россияне перекрыли движение транспорта между двумя заводами, которые ВС РФ превратили в свои военные базы. Подконтрольные оккупантам медиа утверждают, что взрывы связаны с "неисправностью газового оборудования" в автомобиле.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучали громкие взрывы, которые могли иметь последствия для противника. Об этом написал мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале 11 ноября.

"Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы также подтверждают взрывы, которые услышал весь город и добавляют, что после этого по городу начали передвигаться с высокой скоростью полицейские автомобили со спецсигналами.

"Сейчас жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые противник превратил в военные базы", — добавил Иван Федоров.

В другом Telegram-канале пропагандисты утверждают, что взрыв был якобы связан с неисправностью газового оборудования в автомобиле. Подтверждений этой версии предоставлено не было.

"В Мелитополе на улице Павла Судоплатова в результате короткого замыкания началось возгорание автомобиля, в котором находилось газовое оборудование. На место прибыл расчет пожарно-спасательной части", — говорится в сообщении.

В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы и активизировалась "полиция" Фото: Скриншот

Жертв и пострадавших якобы нет. Местные "власти" никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 20 октября сообщалось, что в Мелитополе партизаны подорвали авто оккупантов-мародеров. По данным мэра города Ивана Федорова, российские солдаты систематически грабили квартиры украинцев. Случай в одном из микрорайонов города стал для них последним.