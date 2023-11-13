Мобилизация в Украине: когда можно не являться в ТЦК после получения повестки

В трех случаях военнообязанные имеют право не являться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки после получения повестки. Для подтверждения этих причин нужно предоставить справки и другие официальные документы, рассказали в тематическом Telegram-канале.

Во время действия всеобщей мобилизации представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручить повестки военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако существуют случаи, когда можно не приходить в военкомат после получения такого документа. Об этом сообщили в Telegram-канале "Ты же юрист".

Постановление Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на сборы" содержит перечень случаев для военнообязанных не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП.

"Сейчас перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. Поэтому сейчас таких причин всего три", — говорится в сообщении "Ты же юрист".

Когда можно не являться в ТЦК и СП

Военнообязанный гражданин может не приходить в ТЦК и СП после получения повестки по следующим причинам:

в случае болезни, которая не дает возможности самостоятельно двигаться;

из-за необходимости ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или партнером. Однако необходимо, чтобы эти люди проживали вместе с лицом, которому вручили повестку, и не имели других близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать;

в результате открытого уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

В группе "Ты же юрист" отметили, что для подтверждения этих причин нужно предоставить справки и другие официальные документы.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП не имеют права останавливать автомобили. Также они не могут требовать у граждан предоставить документы для проверки.

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, что в случае игнорирования трех повесток военнообязанному может грозить уголовная ответственность только в трех случаях.