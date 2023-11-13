Спасал побратимов: в Украине погиб грузинский доброволец Ираклий Курцикидзе

Задержка с заявлением о его смерти была потому, что сначала хотели сообщить семье. Погибшего Иракля Курцикидзе побратимы называют одним из самых сильных и талантливых грузинских офицеров.

На российско-украинской войне погиб доброволец из Грузинского батальона Ираклий Курцикидзе. Боец попал под артиллерийский обстрел, когда спасал с поля боя раненых побратимов. О деталях смерти грузинского бойца рассказал журналист Лаша Берулава на странице Facebook.

Берулава не указал, где именно погиб Курцикидзе. Лишь отметил, что смерть наступила в результате российского артиллерийского обстрела. "К сожалению, в Украине в бою с российскими оккупантами погиб еще один грузинский мальчик, Ираклий Курцикидзе", — написал журналист.

В заметке также приведены короткие воспоминания о павшем. По словам Лаши Шергелашвили, который был его другом, он "два километра нес на спине раненого товарища, подбадривая себя, с улыбкой".

Один из руководителей грузинского подразделения полковник Вано Надирадзе добавил некоторые детали относительно трагического события. На странице Facebook 12 ноября офицер указал, что событие произошло "два дня назад". Задержка с заявлением о его смерти была потому, что сначала хотели сообщить семье. По словам Надирадзе, это был "самый сильный и талантливый грузинский офицер".

Информацию о гибели Курцикидзе официально подтвердило Министерство иностранных дел Грузии, информирует "Радио Свобода. Грузия". Также указано, что за время российско-украинской войны погибло 50 грузинских добровольцев.

Война в Украине — деятельность Грузинского батальона

Грузинский национальный легион основан в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и часть Донбасса. Возглавил легион Мамука Мамулашвили, под чьим руководством подразделение выросло до около 700 человек. В 2016 году оно вошло в состав ВСУ, писал Фокус. Во время вторжения РФ в 2022 году грузины участвовали в боях под Киевом и под Бахмутом.

Мамулашвили комментировал СМИ отдельные вопросы о деятельности грузинских добровольцев и о деталях боев на войне в Украине. 29 мая рассказал СМИ о ситуации под Бахмутом: по его словам, в конце весны возле этого населенного пункта уже не было наемников ЧВК "Вагнер". Также прокомментировал заявления властей Грузии, которая обвиняла Украину в якобы "госперевороте": заверил, что к событиям в этой стране причастно ФСБ РФ, а не Грузинский легион.

Напоминаем, 5 ноября Фокус рассказал об одессите Юрии Глодане, который погиб на российско-украинской войне: мужчина потерял семью из-за обстрела Одессы осенью 2022 года. 15 октября стало известно о гибели 25-летнего командира одного из подразделений 72 ОМБр Сергея Иконникова.