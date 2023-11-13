Мобилизация в Украине: при каких обстоятельствах могут призвать мужчин до 18 и после 60 лет

Во время действия всеобщей мобилизации на военную службу могут призвать военнообязанных и резервистов. Остальным гражданам разрешают добровольно заключать контракт, рассказал юрист.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации повестки могут вручить военнообязанным гражданам призывного возраста. Адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" рассказал, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.

Адвокат отметил, что подростки должны прийти в территориальный центр комплектации и социальной поддержки в год, когда им исполняется 17 лет. Это нужно для того, чтобы стать на воинский учет по месту жительства, пройти медицинскую комиссию и получить военно-учетный документ. После этого подросткам выдается прописка к призывному участку, которая подтверждает их взятие на воинский учет.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время действия мобилизации на военную службу могут призвать военнообязанных и резервистов.

"Относительно мобилизации призывников, можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник имеет желание проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт", — сказал Антон Маринич.

По его словам, заключить контракт могут граждане, которые прошли профессионально-психологический отбор и соответствуют установленным требованиям прохождения военной службы. В частности, требования по службе в рядовом составе:

возраст от 18 лет;

полное или базовое общее среднее образование или высшее, профессиональное предвысшее, профессиональное (профессионально-техническое);

пригодность по состоянию здоровья;

те, кто не достиг предельного возраста пребывания на военной службе.

Военная служба для 17-летних по контракту

"Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных заведений, а также учреждений профессионального предвысшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", — сказал адвокат.

Военная служба для граждан в возрасте от 60 лет и старше

Он подчеркнул, что предельным возрастом для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, считается 60 лет — для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, 65 лет — для высшего офицерского состава. Этот возраст могут увеличить по просьбе военнослужащего до пяти лет при условии, что такие граждане имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой должности, заключение ВВК о пригодности по состоянию здоровья.

Антон Маринич отметил, что мужчины после 60 лет не подлежат мобилизации из-за приобретения предельного возраста пребывания в запасе.

"Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению с воинского учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", — добавил адвокат.

Напомним, существуют случаи, которые позволяют не приходить в территориальный центр комплектации и социальной поддержки после получения повестки. Для подтверждения уважительных причин необходимо предоставить соответствующие справки и другие официальные документы.

Ранее сообщалось, что студенты имеют отсрочку от мобилизации, которая действует только на период обучения. Тогда как гражданам, которые временно не являются студентами, могут выдать повестку, кроме этого, их могут мобилизовать.