"Столкнется с реальностью": Украина должна готовиться к соглашению с РФ, — The Washington Post

Запад может поддержать Украину, чтобы она начала переговоры на более выгодных условиях, указала редакция западного СМИ. При этом есть шанс, что в таком случае страна спасется и станет "процветающим европейским государством".

На сегодня Украина оказалась в ситуации, которая ее подталкивает к началу мирных переговоров с Кремлем. ВСУ достигли паритета на линии фронта с ВС РФ, при этом страны Запада не предоставляют украинцам дополнительные возможности, чтобы получить ощутимое преимущество над врагом. События, которые в последние дни развернулись вокруг российско-украинской войны, проанализировало издание The Washington Post.

Издание WP разместило редакционную статью, в которой перечислялись события, касающиеся войны в Украине. После этого сделали вывод, что Запад должен поддержать Киев, чтобы начать переговоры с Москвой на более выгодных условиях. Подобные действия "сохранят шанс Украины выжить и развиваться как процветающая европейская демократия, а не вассал Кремля".

Начали со статьи Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он говорил о необходимости технологического превосходства — оно нужно, чтобы не допустить позиционной войны. Также вспомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выразил уверенность в будущих победах Сил обороны.

В то же время журналисты признали успехи Украины. Во-первых, она смогла обеспечить работу зернового коридора, использовав для этого беспилотники. Во-вторых, массово уничтожает бронемашины и живую силу ВС РФ на линии фронта. В частности, во время боев под Авдеевкой в некоторые дни россияне теряли более 900 человек, вспомнили в статье WP.

Однако есть определенные проблемы в политике партнера Украины — США, указано в редакционном материале. Американские политики, возглавляемые президентом Джо Байденом, не спешат предоставлять нужное ВСУ оружие, потому что "опасаются эскалации". При этом есть задержка с выделением нового пакета финансирования на следующий год: ему противятся в Палате представителей, хотя в Конгрессе соглашаются, что деньги нужно предоставить.

Еще одна проблема — то, как удачно Россия на втором году войны обходит санкции, наложенные мировым сообществом. В частности, и дальше продолжается активная торговля нефтью, и это дает достаточно денег, чтобы и дальше воевать в Украине, пояснили в WP. Например, в 2024 году расходы российского бюджета на армию вырастут еще на 70%.

В редакционной статье The Washington Post подытожили, что Украина вскоре должна "столкнуться с реальностью" и быть готовой к мирным переговорам с РФ. Момент для переговоров еще не наступил. Однако есть время, чтобы Запад предоставил дополнительные ресурсы для лучших позиций для общения с Кремлем.

"Эта точка еще не достигнута, но Запад должен дать Украине рычаги влияния для достижения лучшей из возможных сделок, если придет время", — сказали в материале WP.

Мирные переговоры с РФ — детали

Эксперт Defence Express Игорь Киричевский проанализировал отношение РФ к возможным мирным переговорам с Украиной. По его мнению, россияне рассматривают подобную ситуацию не как поражение, а как шанс совершать "акты насилия".

Между тем украинское правительство в течение последних нескольких месяцев провело три мирных саммита с представителями более 60 стран. Саммиты состоялись в Дании, в ОАЭ и на Мальте. При этом к участию приглашался Китай, который проигнорировал последнее приглашение.

Относительно четвертого мирного саммита, который хотела бы провести Украина, есть проблема, связанная с событиями в Израиле. Эксперты отметили, что война против палестинских террористов ХАМАС сделала проведение этого собрания "сомнительным".

Напоминаем, ранее Фокус анализировал возможность мирных переговоров, к которым Запад может подталкивать Украину. Аналитики указывали, сейчас существует единственное предложение по миру — это "Формула мира" президента Зеленского. Между тем как Россия предлагает признать, что она победила — об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай в сентябре 2023 года.