В США оценивают военные потери Украины в 190 тысяч человек, – The Economist

По данным американских чиновников, в ходе боевых действий погибли не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упоминал о том, что потери ВС РФ как минимум в пять раз превышают украинские.

Официальные лица США оценивают потери Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации в 190 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в статье The Economist от 12 ноября.

В публикации идет речь о том, что полномасштабная война существенно повлияла на рынок труда в Украине. Так, в момент полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину одномоментно потеряли работу около 4,8 миллиона украинцев.

Сообщается, что в отраслях, традиционно считающимися мужскими, растет спрос на рабочих. По мере продолжения мобилизации в Украине женщины все чаще устраиваются работать в сферы, где ране составляли меньшинство.

По данным министра экономики Украины Юлия Свириденко, из 36 тысяч малых и средних компаний, зарегистрированных в стране в 2023 году, 51% возглавляют женщины. Кроме того, процент сотрудников женского пола увеличился в строительстве и горнодобывающей промышленности.

Как отмечают журналисты, сотни тысяч украинских мужчин были призваны на военную службу. В издании также утверждают, что американские чиновники оценивают боевые потери Украины в 190 тысяч человек. По их данным, в войне погибло не менее 70 000 украинских солдат и до 120 000 были ранены.

Потери Украины в войне: что говорит президент

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке 8 ноября заявил, что потери ВС РФ в войне в Украине в разы превышают потери среди личного состава Сил обороны.

"Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше. Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня как минимум в пять раз меньше", — сказал украинский лидер.

Напомним, 19 августа экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация о потерях украинской армии является государственной тайной. По ее словам, разглашать данные опасно, поскольку РФ может использовать это в свою пользу.