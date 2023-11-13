Перекошенное лицо и заикается: генерал РФ записал первое обращение после удара по штабу

Командующий десантных войск россиян Теплинский на видео читал фразы текста с экрана и едва произносил слова.

Впервые после удара по штабу российской стратегической группировки "Днепр" на видео появился российский генерал-полковник, командующий десантно-воздушных сил Михаил Теплинский. Он записал обращение по случаю создания десантного училища в Рязани.

На видео можно увидеть, что у него появился дефект речи и несколько перекошенное лицо. Таких признаков раньше не было. Оккупант читает фразы текста с экрана и едва произносит их.

Вероятно, его показали для мотивации личного состава, поскольку на Левобережье продолжается наступление украинских войск. Исчезновение военного ранее в командовании оккупантов не объяснили.

Взрывы в Геническе — удар по штабу ВС РФ

В оккупированном Геническе Херсонской области 1 ноября прогремели громкие взрывы. Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что были нанесены ракетные удары по штабу российских войск "Днепр", который расположился на Арабатской стрелке. Управление штабом возглавил накануне именно Михаил Теплинский. В пансионате, где произошли взрывы, могло проходить совещание оккупантов.

Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. После "прилетов" туда из Геническа и села Геническая Горка выехали автомобили скорой помощи.

Напомним, 13 ноября аналитики ISW сообщили, что Силы обороны продвинулись на левом берегу Днепра и наступают на восток от Херсона. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что украинские защитники продолжают наступать и сделали незначительное продвижение вглубь поселка Крынки, который расположен в 30 км к северо-востоку от Херсона.