Танки, вездеходы и тягачи: Германия передала очередную партию военной помощи Украине

Украинской армии передали партию гусеничных вездеходов, тягачи, санитарные машины, беспилотники и другую технику.

Германия обновила список переданной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву еще 10 танков Leopard 1A5, вездеход, транспорт и другую технику. Об этом сообщает правительство Бундесвера.

Немецкое правительство передало Украине 10 танков Leopard 1A5, общее количество переданных машин теперь составляет 30 единиц. Также добавилось 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Кроме этого Киев получил:

1 установка разминирования Wisent 1 на базе танка Leopard 1 (всего 11);

4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним (всего 75 и 71):

16 грузовиков Mercedes-Benz Zetroz (216):

5 санитарных вездеходов All Terrain Tracked Carrier Warthog:

3 автомобиля для патрулирования границы;

13 грузовиков MAN TGS (25);

3 машины без категории (300);

10 БПЛА Vector (142);

14 радаров наземного наблюдения GO12 (46);

1020 — 155-мм артиллерийские боеприпасы;

10 000 баллистических очков;

1,4 млн патронов для стрелкового оружия.

Кроме этого ожидается еще 5 санитарных вездеходов All Terrain Tracked Carrier Warthog.

Напомним, 31 октября аналитики писали, какие преимущества имеет Leopard 1A5 над советскими танками серии Т-64 или Т-72.

13 ноября в Германии анонсировали поставки Украине еще 2 ЗРК Iris-T до конца года.