Атака на производителя "Кинжалов" в Подмосковье: новые подробности налета БПЛА (видео)

Беспилотники атаковали "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне второй раз за несколько дней. Предприятие специализируется на ракетном вооружении.

Во вторник, 14 ноября, город Коломна, что в Московской области Российской Федерации, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что дрон пытался атаковать "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне. По данным паблика, беспилотник упал в районе комплекса в 7:30 утра по Московскому времени. В результате атаки повреждено остекление и обшивка одного из зданий предприятия.

Как отмечают авторы публикации, это уже вторая атака БПЛА на "Конструкторское бюро машиностроения" за последнюю неделю. Предполагается, что причиной падения дрона могла быть работа противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что "Конструкторское бюро машиностроения" является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие специализируется на ракетном вооружении, в частности на разработке "Искандеров" и "Кинжалов".

Атака БПЛА по территории РФ: что известно

Напомним, в ночь на 14 ноября территория Российской Федерации подверглась массированной атаке дронов. По данным Минобороны РФ, БПЛА были зафиксированы в Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областях.

Жители подмосковной Коломны сообщили, что в 7:30 по Московскому времени слышали взрывы. Еще одной предполагаемо целью стал химзавод в Брянской области, который занимается выпуском боеприпасов для РСЗО российской армии.

Напомним, об атаке на "Конструкторское бюро машиностроения" также сообщалось 11 ноября. По информации российских пабликов, в подмосковной Коломне беспилотник упал на крышу предприятия.

Кроме того, в ночь на 11 ноября в российском городе Котовск, прогремел взрыв и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.