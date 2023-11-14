"Заинтересованность ниже, чем когда-либо": у Конгресса меньше недели на помощь Украине, — WP

У законодателей есть время до полуночи субботы, чтобы предотвратить шатдаун и проголосовать за военную помощь Украине. Однако среди хаоса этого могут и не сделать, пишут журналисты.

Интерес Конгресса к финансированию помощи Украине упал ниже, чем когда-либо. Израиль и проблема с границей все больше отвлекает внимание США от Киева. Об этом сообщает The Washington Post.

В издании вышла пессимистическая статья, в которой говорится о том, что война в Израиле и проблемы с границей США на юге может стать посмертным звоном для помощи европейскому союзнику, который находится в жестокой войне.

Сейчас у Конгресса почти нет шансов присоединить помощь Украине к любым средствам, которые бы помогли предотвратить прекращение работы правительства. Между тем в Пентагоне уже предупреждают, что их возможности помощи Украине становятся все меньше.

"Мы рискуем потерпеть неудачу, дать Путину победу именно тогда, когда он находится на грани поражения", — сказал сенатор Кристофер А. Кунс во время заседания Комитета по иностранным делам.

Республиканцы тем временем все больше колеблются или отвлекаются от помощи Украине. Сейчас законодатели имеют время до полуночи субботы, чтобы принять краткосрочный законопроект, чтобы предотвратить шатдаун.

Среди всего этого хаоса в Конгрессе могут не принять помощь Украине. Это будет означать подрыв одной из главных целей внешней политики Байдена. Также событие станет оптимистическим подтверждением для РФ, что Запад не сможет поддержать Украину.

С начала полномасштабной войны в Украине США выделили уже около 113 млрд долларов. Новый запрос Байдена составляет 106 млрд долларов, из которых более 60 будет назначено Киеву. Однако республиканцы не настроены оптимистично, к тому же население США тоже меньше поддерживает помощь Украине.

Один из потенциальных путей развития, который обсуждается в Сенате, предусматривает объединение помощи Украине вместе со средствами на борьбу с нелегальной иммиграцией — главным приоритетом Республиканской партии. Но непонятно, смогут ли демократы пойти на компромисс по определенным пунктам списка желаний республиканцев, которые они считают неприятными для своих избирателей.

Напомним, 14 ноября в Белом доме заявили, что у США остается все меньше возможностей для военной помощи Украине.

Также в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ. По