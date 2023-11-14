"Средства нужны как можно скорее": безопасность США зависит от помощи Украине, — Белый дом

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, без выделения новых средств Конгрессом возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.

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Интересы США могут пострадать, если Конгресс не одобрит выделение средств на помощь Украине. Об этом во время брифинга заявил советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан.

По его словам, администрация президента Джо Байдена уже отправила запрос в Конгресс на выделение новых средств для поддержки Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы.

"В запросе подробно описаны потребности каждой из этих областей, в том числе для Украины. Администрация считает, что эти средства необходимы как можно скорее.", — отметил Салливан.

Также представитель Белого дома заявил, что прилагаются все усилия для того, чтобы убедить как республиканцев, так и демократов в Конгрессе, поддержать инициативу. Салливан сказал, что каждый день говорит с конгрессменами, чтобы доказать свою правоту.

Что касается поддержки Украины, то, как сообщил советник Байдена, что интересы США могут пострадать, если не помогать Украине.

"Национальные интересы Соединенных Штатов терпят серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы", — заявил Салливан.

По его словам, без выделения новых средств Конгрессом возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.

Напомним, что в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ. По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран, а с недостачей производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что 10 ноября издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. По словам журналистов, Евросоюз пообещал поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, но уведомил, что, скорее всего, не сможет справиться с этой задачей.