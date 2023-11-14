"Кошти потрібні якомога швидше": безпека США залежить від допомоги Україні, — Білий дім

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, без виділення нових коштів Конгресом можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.

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Інтереси США можуть постраждати, якщо Конгрес не схвалить виділення коштів на допомогу Україні. Про це під час брифінгу заявив радник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена вже надіслала запит до Конгресу на виділення нових коштів для підтримки України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону.

"У запиті детально описані потреби кожної з цих областей, зокрема для України. Адміністрація вважає, що ці кошти необхідні якомога швидше.", — зазначив Салліван.

Також представник Білого дому заявив, що докладаються всі зусилля для того, щоб переконати як республіканців, так і демократів у Конгресі, підтримати ініціативу. Салліван сказав, що щодня говорить із конгресменами, щоб довести свою правоту.

Що стосується підтримки України, то, як повідомив радник Байдена, що інтереси США можуть постраждати, якщо не допомагати Україні.

"Національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і кордону", — заявив Салліван.

За його словами, без виділення нових коштів Конгресом можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.

Нагадаємо, що в МЗС підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ. За словами глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі в європейських країн, а з нестачею виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада видання Bloomberg повідомило, що Євросоюз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. За словами журналістів, Євросоюз пообіцяв поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, але повідомив, що, швидше за все, не зможе впоратися з цим завданням.