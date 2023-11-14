США одобряют поставки вооружения Израилю "в каждом конкретном случае", — Госдеп

Представитель американского ведомства Стэн Браун пояснил, что если не существует, как в случае с Украиной, прозрачности в поставках Израилю оружия, то это потому, что военная помощь предоставляется по разным схемам.

На фоне продолжающихся интенсивных авиаударов по сектору Газа и растущих разрушений после первого месяца войны между Израилем и ХАМАС в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты предоставляют Израилю оружие "в каждом конкретном случае". Об этом 14 ноября сообщило издание Defence One.

Главный заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэн Браун сказал, что поставки вооружений всегда рассматриваются Вашингтоном в каждом конкретном случае, и Израиль не является исключением.

"Я не хочу опережать дискуссии о вооружениях или о том, что мы будем делать в будущем, равно как и сейчас. Повторюсь, наша позиция заключается в том, что мы продолжаем оказывать поддержку", — заявил чиновник.

По его словам, Администрация президента Джо Байдена не ставит никаких ограничений на использование Израилем в конфликте оружия американского производства. И даже если существуют какие-то претензии со стороны американских оборонных фирм, то он об этом ничего не знает.

Между тем американские обозреватели отмечают, что некоторые конгрессмены обеспокоены отсутствием прозрачности в вопросе о том, что именно отправляется в Израиль, так как Белый дом не раскрывает количество оружия и не предоставляет отчетов, которые обычно публикуются в отношении пакетов помощи Украине.

Браун подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за разных процессов оказания военной помощи. Например, оружие, которое отправляется в Украину, поступает из запасов Министерства обороны. В то время как оружие, которое есть у Израиля, он закупал.

"Мы поддерживаем Израиль в течение многих лет через программу иностранных военных продаж и через наше иностранное военное финансирование, где мы предоставляем Израилю около 3,3 млрд долларов в год на сотрудничество в области безопасности, а также 500 млн долларов в год на противовоздушную оборону", — подчеркнул Браун.

По имеющимся данным, пишут обозреватели, Пентагон передал Израилю тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Поэтому пока неясно, сможет ли оборонно-промышленная база Штатов справиться с высоким спросом на оружие.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан 13 ноября заявил, что интересы Соединенных Штатов могут пострадать, если конгрессмены не одобрят выделение средств на помощь Украине. По его словам, Белый дом прилагает все усилия для того, чтобы убедить как республиканцев, так и демократов в Конгрессе, поддержать инициативу.