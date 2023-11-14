Без БК и людей: Рогов жалуется, что ВСУ обрезали логистику РФ к Кинбурнской косе (видео)

По словам представителя оккупационной администрации Запорожской области, у российской группировки на Кинбурнской косе есть и другие пути поставки БК. Однако они длиннее, потому что "идут большим кругом".

Подразделения ВС РФ, которые находятся на Кинбурнской косе, якобы потеряли возможность восстанавливать ресурсы. Проблемы появились после того, как ВСУ перерезали один из путей, который использовался для логистики россиян. О ситуации на левобережье Херсонщины рассказал представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, фрагмент выступления которого опубликовали в Telegram-канале "Контрнаступление ВСУ".

Рогов в эфире росТВ сообщил о проблеме, которая возникла у ВС РФ на левобережье Херсонщины. По его словам, "перебита логистика между Кинбурнской косой и Алешками и между Алешками и Новой Каховкой". Так что теперь российским подразделениям нужно "делать достаточно большой круг", чтобы доставить боеприпасы и живую силу, отметил спикер.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине 2023 — детали

Отметим, Генштаб ВСУ в ежедневных отчетах объясняет, что Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу по позициям ВС РФ на левом берегу Днепра. При этом командование еще официально не признало существование украинского плацдарма между Олешками и Крынками. Хотя пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в октябре указала, что на левом берегу высадились украинские морпехи.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Вашингтоне 13 ноября косвенно подтвердил, что ВСУ действительно отбили территорию на левобережье.

На онлайн-карте боевых действий DeepState плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра обозначен сероватым цветом. Участок имеет площадь около 200 кв. км и тянется от Голой Пристани и островов под Херсоном через Алешки до Крынок. От Крынок до Новой Каховки — около 20 км (по прямой).

Также на карте можно увидеть, что к Кинбурнской косе ведет три заметных дороги: через Алешки (в 15 км от возможных позиций ВСУ), через Таврическое-Чулаковку (в 38 км), через Новософиевку (в 50 км).

Херсонская область — плацдарм ВСУ по состоянию на 14 ноября 2023 года Фото: DeepState Херсонская область — дороги на Кинбурнскую косу Фото: Google maps

Информация о продвижении ВСУ на Херсонщине появилась в сети осенью 2023 года. Военные аналитики сначала установили, что украинские воины высадились и закрепились возле Песчановки и Подстепного. Затем — продвинулись к Крынкам. Таким образом удалось приблизиться к одной из дорог, которые ведут от Новой Каховки до Олешек.

При этом по логистике, складах и военных базах ВС РФ на левобережье время от времени прилетает взрывчатка, доставленная украинскими дронами и дальнобойными ракетами. Во время одного из ударов, показанном в сети, взорвалось здание, в котором собралось командование группы "Днепр". На кадрах с другого места можно увидеть попадание по колонне с БК, которую остановили посреди дороги.

13 октября Минобороны РФ опубликовало сообщение, в котором заявили о "перегруппировке" ВС РФ на левобережье. Позже заявление опровергли, а в Центре национального сопротивления объяснили, что это была"информационная спецоперация".

Напоминаем, военный эксперт рассказал о действиях меры ВС РФ, которыми враг пытается не допустить продвижения ВСУ на Херсонщине. В частности, авиаудары управляемыми бомбами, от которого страдает правобережье — одна из таких мер. По словам эксперта, россияне "будут вгрызаться в землю", но не отступят.