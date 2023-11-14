ВС РФ потеряли 4 тысячи человек за 2 недели под Бахмутом и Купянском, — Сырский

По словам командующего Сухопутными войсками, противник продолжает штурмовать позиции Сил обороны, однако вынужден возвращаться с колоссальными для себя потерями.

Активные боевые действия на многих направлениях не прекращаются и противник не собирается отказываться от своих планов, несмотря на огромные потери. Об этом написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале 14 ноября.

По его словам, наступательные действия противника фиксируются на нескольких восточных направлениях одновременно. В частности ВС РФ пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Купянска, но в то же время отходят с потерями.

"Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу, путем проведения контратак. Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю", — заявил Александр Сырский.

Александр Сырский поделился колоссальными потерями ВС РФ за 2 недели Фото: Telegram

Отдельно командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что ежедневно наступательные возможности ВС РФ становятся меньше. Это благодаря эффективной работе Сил обороны. Только за последние 2 недели в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортиця" было ликвидировано 4 тысячи оккупантов.

Также за этот период уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники противника.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что в ВСУ рассказали о потерях россиян на Таврическом направлении. В командовании отметили, что потери россиян за сутки составили 504 человека. Также было уничтожено 20 единиц техники ВС РФ.