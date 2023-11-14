США выделили миллион долларов на расследование военных преступлений РФ, — Госдепартамент

В заявлении Госдепартамента говорится, что США намерены содействовать правосудию и наказанию виновных в военных преступлениях против украинского народа.

США профинансируют Международный центр по расследованию агрессии России против Украины (ICPA) на сумму 1 миллион долларов. Об этом сообщил в специальном заявлении для прессы Госдепартамент США.

"Поскольку Россия продолжает грубо нарушать международное право, а война президента Путина с Украиной ведет к ужасным страданиям, Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на работе с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил международные преступления в Украине", – говорится в заявлении Госдепа США.

В Госдепартаменте подчеркнули "непоколебимую приверженность" территориальной целостности и суверенитету Украины. В заявлении также отмечается, что США намерены всячески содействовать правосудию и наказанию виновных в военных преступлениях против Украины и ее народа. В рамках этих усилий США выделили 1 миллион долларов для поддержки деятельности ICPA, который был создан в Гааге при Евроюсте при поддержке Еврокомиссии.

"ICPA будет способствовать расследованию агрессивной войны России, предоставляя Украине и странам-партнерам форум для сотрудничества в создании максимально убедительных доказательств для будущего судебного преследования. Прокуроры из разных правовых систем, включая нашу собственную, уже работают вместе в ICPA, чтобы собрать и поделиться ключевыми доказательствами, а также провести надежные и независимые расследования", – отмечается в заявлении.

Госдепартамент США также призвал другие страны подержать ICPA и внести свой вклад в международные усилия по обеспечению справедливости для Украины и ответственности за агрессивную войну России.

Что такое ICPA и чем он занимается

Международный центр по расследованию агрессии России против Украины (ICPA) открылся в Гааге в июле 2023 года.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, открытие центра стало "началом конца безнаказанности" для российских военных преступников. Костин также отметил, что в ICPA будут работать украинские прокуроры.

К работе центра присоединились представители юстиции США, Евросоюза, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии. Координирует деятельность центра спецпрокурор Минюста США по вопросам преступления агрессии Джессика Ким.

Костин также выразил уверенность, что ICPA усилит юридические механизмы запрета агрессии и укрепит эту архитектуру.

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